Un balón de fútbol bajo la lluvia, en una imagen de archivo.

Suspendidos por la alerta 45 partidos de fútbol en las provincias de Valencia y Castellón y en la comarca de La Marina Alta

La Federación de la Comunitat Valenciana informa de la cancelación de todos los encuentros oficiales programados para este sábado 11 de octubre

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:57

Ya es oficial. Se suspenden por la alerta naranja los partidos de fútbol programados para este sábado 11 de octubre en las provincias de Valencia y Castellón, además de la comarca de La Marina Alta. Así lo ha anunciado la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), que ha informado este viernes de la suspensión de todos los partidos oficiales programados para este 11 de octubre con motivo de la alerta naranja decretada por AEMET para estas zonas.

En total son 45 encuentros de fútbol y fútbol sala, de diferentes categorías y divisiones, que se han suspendido y que deberán buscar una nueva fecha para ser disputados, situación similar a la que le ha tocado vivir al Campeonato de España de atletismo de clubes sub-16 que se iba a disputar también este sábado en Valencia, al tener que ser suspendido por la amenaza de fuertes lluvias.

Por este motivo, la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha habilita la dirección de correo electrónico horarios@ffcv.es para comunicar cualquier incidencia al respecto. El listado completo de partidos aplazados de este sábado debido al temporal es el siguiente:

Lliga Comunitat, Grup Nord

Silla C.F. – Manises C.F. «A»

C.F. At. Quart de les Valls «A» – C.D. Acero

Lliga Comunitat, Grup Sud

C.F.U.D. Calpe – S.C. Torrevieja C.F. «A»

V La Nostra Copa , Eliminatorias

F.B. Sagunto – Club Almenara Atlètic «A»

U.D. Alginet – Catarroja C.F.

Segona FFCV , Grup – 3″

Moncada C.F. – Godella C.F. «B»

Segona FFCV , Grup – 4″

C.D. Fuenterrobles «A» – Castellar O. C.F. Pobles del Sud «A»

Unió Benetússer-Favara C.F. «A» – C.D. Camporrobles

Sedaví C.F. «A» – C.D. Apolo «A»

2ª Regional Futsal, Grup – 1

CFS Parque Los Silos Burjassot «B» – Solymar Xirivella F.S.

Lliga de Veterans , Grup – Nord

C.F. Sporting de Manises «A» – Manises C.F. «A»

U.D. Aldaia C.F. – C.D. Monte-Sión «A»

At. Benimar Picanya C.F. «A» – Discóbolo-La Torre A.C. «A»

Xirivella C.F. «A» – U.D. Quart de Poblet «A»

Lliga de Veterans , Grup – Sud

C.F. Promeses Sueca – Penya Veterans d'Alginet «A»

Olímpic de Catarroja C.D. «A» – U.D. Canals

C.F.P. Veteranos de Almussafes «A» – Athletic Alcàsser Club de Futbol

Tercera Federación de Fútbol Femenino, Grupo VI

Villarreal C.F. «B» – C.F. La Nucía «A»

IV La Nostra Copa Valenta, Eliminatorias

C.D. Castellón «C» – Villarreal C.F. «D»

La Unión Femenina Manises F.C. «B» – Mislata C.F. «D»

Liga Nacional Juvenil, Grup – VIII

Hércules C.F. «B» – Alboraya U.D. «B»

Segona FFCV Juvenil, Grup – 5

Beniparrell C.F. «A» – F.B.C.D. Catarroja «B»

Unió Benetússer-Favara C.F. «A» – Paiporta C.F. «A»

C.D.B. Massanassa «A» – U.D. Alginet «A»

Tercera FFCV Juvenil, Grup – 3

C.E. Vila d'Onda «A» – C.F. San Pedro «D»

Tercera FFCV Juvenil, Grup – 4

Biensa C.F. «B» – C.D. Onda «B»

1ª Juvenil Futsal, Grup – 2

C.F.S. Bisontes Castellón – C.F.S. Navarti «A»

Lliga Autonòmica Cadet, Grup – Únic

C.F. La Nucía «A» – Levante U.D. «A»

Celtic Elche C.F. «A» – Racing d'Algemesí «A»

Elda Unión Cableworld C.F «A» – Torrent C.F. «A»

Primer Toque C.F. «A» – C.D. Castellón «A»

Primera Cadet, Grup – 6

F.B.U.E. Atlètic Amistat «B» – Paterna C.F. «B»

U.D. Fonteta «A» – C.D.B. Massanassa «C»

Primera Cadet Futsal, Grup – 1

C.F.S. L'Olleria La Vall d'Albaida «A» – Maristas Cullera «A»

Lliga Autonòmica Infantil, Grup – Únic

Alboraya U.D. «A» – Lacross Babel C.F. «A»

C.F. La Nucía «A» – Levante U.D. «A»

Elda Unión Cableworld C.F «A» – Torrent C.F. «A»

Hércules C.F. «A» – C.D. Castellón «A»

Lliga Preferent Infantil Futsal, Grup – 3

C.D. Paidos Dénia «A» – F.S.F. Joventut d'Elx «A»

C.F.S. L'Alfàs del Pi – F.S. Petrer «A»

Primera Infantil, Grup – 7

Almussafes C.F. «A» – Silla C.F. «A»

C.F. Promeses Sueca «A» – U.D. Balompié Alfafar «A»

Unió Benetússer-Favara C.F. «A» – C.D.B. Massanassa «B»

Segona Infantil Castelló, Grup – 4

C.D. Onda «C» – C.D. San Lorenzo de Castellón «C»

1ª Aleví Futsal, Grup – 2

Club Vila-Sport F.S. «A» – C.F.S. Navarti «A»

