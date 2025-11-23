Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Final Copa Davis: Jaume Munar - Flavio Cobolli, en directo

Flavio Cobolli

40 0

Jaume Munar

40 4
Final

Directo | Jaume Munar - Flavio Cobolli

IconoAD - 40

El globo defensivo de Jaume Munar se va fuera

Icono40 - 40

Saque liftado de Jaume Munar, Flavio Cobolli no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono40 - 30

Ace de Jaume Munar con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Flavio Cobolli

Icono40 - 15

Saque liftado de Jaume Munar, Flavio Cobolli no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

TRES BOLAS DE BREAK PARA COBOLLI !!! Llegan las primeras oportunidades del partido para el equipo italiano.

Icono40 - 0

Gran volea desde media pista de Flavio Cobolli que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono30 - 0

El revés de Jaume Munar se va fuera

Icono15 - 0

El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera

Icono

BREAK DE JAUME MUNAR !!! Espectacular el partido del tenista español, borrando del mapa en este inicio de partido a Flavio Cobolli.

Icono0 - 4

[ SET 1 ]

Flavio Cobolli estrella su golpe de revés en la red

Icono

DOS BOLAS DE BREAK PARA JAUME MUNAR !!! Sigue jugando de forma estelar el tenista balear.

Icono15 - 40

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jaume Munar que supera a Flavio Cobolli y consigue el punto

Icono15 - 30

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Flavio Cobolli que supera a Jaume Munar y consigue el punto

Icono0 - 30

Flavio Cobolli estrella su golpe de derecha en la red

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jaume Munar que supera a Flavio Cobolli y consigue el punto

Icono

El tenista español ha salido a pista poniendo sobre la mesa un ritmo de juego altísimo y sorprendiendo de momento a un Flavio Cobolli obligado a estar constantemente a la defensiva.

Icono

Jaume Munar logra consolidar el break conseguido en el juego anterior y consigue abrir brecha en el marcador en este primer tramo del partido.

Icono0 - 3

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Flavio Cobolli se va fuera

Icono15 - 40

Saque liftado de Jaume Munar, Flavio Cobolli no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 30

Jaume Munar con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono15 - 15

Saque liftado de Jaume Munar, Flavio Cobolli no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 0

Impresionante passing shot de Flavio Cobolli desde el fondo de la pista supera a Jaume Munar y le sirve para ganar el punto

Icono

BREAK DE ESPAÑA !!! Vaya inicio de partido de Jaume Munar. Espectacular el tenista balear, metiendo el miedo en el cuerpo a Flavio Cobolli y a la mayoría de aficionados italianos.

Icono0 - 2

[ SET 1 ]

El passing shot de Flavio Cobolli se estrella en la red

Icono

BOLA DE BREAK DE MUNAR !!! La primera del partido para España !!!

Icono30 - 40

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jaume Munar que supera a Flavio Cobolli y consigue el punto

Icono30 - 30

El revés de Jaume Munar se va fuera

Icono15 - 30

Saque liftado de Flavio Cobolli, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono0 - 30

El golpe de derecha de Flavio Cobolli se va fuera

Icono0 - 15

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jaume Munar que supera a Flavio Cobolli y consigue el punto

Icono

Jaume Munar comienza muy fuerte el partido !!! Juego en blanco del tenista balear y serio aviso a Flavio Cobolli: tendrá que sufrir de lo lindo si quiere ganarle.

Icono0 - 1

[ SET 1 ]

Ace de Jaume Munar con un saque liftado que no puede devolver Flavio Cobolli

Icono0 - 40

El golpe de derecha de Flavio Cobolli se va fuera

Icono0 - 30

El golpe de derecha de Flavio Cobolli se va fuera

Icono0 - 15

Saque liftado de Jaume Munar, Flavio Cobolli no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

La ‘Armada’ ha derrotado a Italia en las tres últimas series disputadas, aunque no se ven las caras desde 2006 cuando el combinado español se impuso por 4-1 en Real Sociedad de Tenis la Magdalena.

Icono

14 DUELOS ENTRE ESPAÑA E ITALIA. Esta será la 14ª ocasión que España e Italia se enfrentan en Copa Davis y de momento el balance es favorable al conjunto español, con siete victorias y seis derrotas. Es la primera vez que se miden en la final absoluta del torneo.

Icono

ITALIA BUSCA LA TERCERA CONSECUTIVA. El combinado transalpino conseguido los dos últimos títulos de Copa Davis (2022 y 2023) y podría ser la primera nación que conquista tres seguidos desde los cinco de Estados Unidos entre 1968 y 1972.

Icono

ITALIA, LA SELECCIÓN DEL MOMENTO. A pesar de contar con las bajas para esta cita de Jannik Sinner y de Lorenzo Musetti, el potencial del conjunto italiano es tremendo, no en vano se han plantado en esta final derrotando por la vía rápida a Austria y Bélgica.

Icono

11ª FINAL DE LA ‘ARMADA’. Está será la 11ª final que disputa España en la Copa Davis, logrando el título en seis de las 10 disputadas hasta el momento. Las primeras fueron en 1965 y 1967, perdiendo en ambas contra Australia y posteriormente ha sido capaz de ganar en seis de las ocho siguientes, la última, como comentamos anteriormente, en 2019 frente a Canadá.

Icono

A POR LA SÉPTIMA !!! España aspira a conseguir su séptimo título de Copa Davis, el primero desde 2019. Los seis entorchados anteriores los ha conseguido desde el año 2000, por lo que la ‘Armada’ es la selección más laureada en el Siglo XXI.

Icono

Jaume Munar domina el cara a cara particular contra Flavio Cobolli tras imponerse en el único duelo que han disputado hasta el momento. Fue hace apenas un mes cuando le derrotó en el Masters 1000 de Shanghai con un claro resultado de 7-5, 6-1.

Icono

Flavio Cobolli milita en el 22º puesto del ranking ATP y está disfrutando de la mejor temporada de su trayectoria con dos títulos al imponerse en Hamburgo y Bucarest. Además, alcanzó los cuartos de final en Wimbledon, su mejor resultado hasta el momento en torneos de Grand Slam.

Icono

Jaume Munar ha participado en cuatro partidos de individuales a lo largo de su trayectoria en Copa Davis, con un balance de una victoria y tres derrotas.

Icono

Jaume Munar ha estado presente en las cuatro series que ha disputado España en la Copa Davis en este 2025, teniendo un papel destacado en el dobles, logrando ganar sus dos encuentros disputados en esta modalidad en las dos primeras rondas. Consiguió, además, su primera victoria en individuales el pasado jueves contra Jiri Lehecka, logrando el punto necesario para forzar el choque de dobles.

Icono

Jaume Munar, la mejor raqueta española en esta eliminatoria, ocupa el 36º puesto en el ranking ATP. El balear ha disputado esta temporada las semifinales de los ATP 500 de Dallas y Basilea, siendo estos sus mejores resultados del curso.

Icono

Así las cosas, Jaume Munar juega sin red de seguridad y necesita ganar imperiosamente este partido para forzar el encuentro de dobles.

Icono

Abróchense que vienen curvas y si España quiere levantar su séptima ‘Ensaladera’ tendrá que ser protagonizando una remontada épica, tal y como ocurrió este mismo año contra Dinamarca en la segunda ronda y el pasado jueves en cuartos de final ante la República Checa.

Icono

Buenas tardes !! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre Flavio Cobolli y Jaume Munar, el segundo punto de la final de la Copa Davis 2025 entre Italia y España. ¿Preparados? Comenzamos…

Actualización disponible

