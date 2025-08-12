Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Alcaraz en la primera ronda ante Dzumhur. Reuters

Alcaraz - Medjedovic: horario y dónde ver hoy por televisión el partido del Masters de Cincinnati

El murciano, en busca del pase a los octavos de final

J.Zarco

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 08:29

Después de perder en la final de Wimbledon frente a Jannik Sinner, Carlos Alcaraz regresó a las pistas de tenis este domingo para enfrentarse a Dzumhur en su debut en el Masters 1.000 de Cincinnati. El murciano sufrió y perdió el segundo set, pero finalmente se repuso y logró el pase a la siguiente ronda.

El murciano, que decidió tomarse unas vacaciones tras Wimbledon, se perdió el ATP 500 de Washington y el Masters 1.000 de Toronto, por lo que llega con más descanso a la última cita antes del US Open. En tercera ronda se enfrentará al serbio Hamad Medjedovic, que superó en su debut a Griekspoor en dos sets.

El choque entre Carlos Alcaraz y Medjedovic será este martes 12 de agosto en el segundo turno de la pista central, después del choque entre Opelka y Comesaña que arranca a las 17:00 horas. Por lo tanto, el tenista de El Palmar jugará alrededor de las 19:00 horas y se podrá ver en televisión a través de Movistar Plus.

En el caso de que avance a los octavos de final tendría un complicado rival, ya que jugaría ante el vencedor del Mensik-Nardi. En cuartos de final el potencial contrincante sería Rublev y en semifinales Alexander Zverev. Ante el número 1 Jannik Sinner solo podría jugar en una nueva final.

Alcaraz es junto a Roberto Bautista (se enfrenta ante Shelton) el único representante español que queda en el cuadro masculino. Sin embargo, en el femenino permanece Jessica Bouzas, que llegó a cuartos de final en Montreal.

