Alcaraz supera la montaña rusa de Cincinnati

Tras 28 días sin competir, desde que perdió la final de Wimbledon contra Jannik Sinner, Carlos Alcaraz volvió a las pistas y lo hizo con susto. El murciano, en su debut en el Masters 1.000 de Cincinnati, batió a Damir Dzumhur (6-1, 2-6 y 6-3) y se mete en tercera ronda donde se enfrentará a Hamad Medjedovic o Tallon Griekspoor.

La inactividad de estar casi un mes sin jugar un partido oficial no pareció pasar por la cabeza de un Alcaraz que lleva ya varios días entrenándose en Cincinnati, acompañado por Samuel López, por su hermano y por sus preparadores físicos. Al menos en un primer set relámpago que despachó en menos de media hora. Un día después de que Sinner ganara el partido más rápido de su carrera en apenas 59 minutos, Alcaraz opositaba a una actuación parecida, hasta que sufrió una de las clásicas desconexiones.

Ahora, en 31 minutos, Alcaraz se las apañó para perder él el segundo set. No es que Dzumhur, que ya le puso en problemas en Roland Garros, cuando le ganó un parcial, estuviera desplegando un tenis espectacular, sino que Alcaraz pasó de hacer diez errores no forzados en el primer set a quince y, sobre todo, no ganó ni un punto con su segundo servicio y solo cinco al resto. El murciano tenía un agujero con el saque, que perdió en dos ocasiones, y se desconectó hasta que empezó el tercer set. Todo iba por la vía rápida, pero Alcaraz no quería hacer las maletas tan deprisa.

Una derrota en Cincinnati a las primeras de cambio le habría dejado sin partidos preparatorios para el US Open, donde se espera revancha con Sinner y el asalto a un título que no pudo revalidar en 2023, cuando alcanzó las semifinales, ni en 2024, cuando perdió en segunda ronda contra Botic Van de Zandschulp.

Pero como es habitual, el español se recompuso. «Si ves que la tienes para pegarla, hazlo», le decía Samuel López desde la grada, mientras él, lejos de desesperarse, se lo pasaba bien en pista dejando en un intervalo de veinte minutos un par de los mejores puntos de torneo.

Tanto un golpe de espaldas a lo pádel, superando a un incrédulo Dzumhur en la red como un doble bote pronto con el que levantó a los estadounidenses de sus asientos y provocó las sonrisas en su banquillo.

Esta espectacularidad y divertimento, vino acompañado de otra dosis de inconsistencia, cuando desperdició un 4-1 para permitir que Dzumhur dispusiera de servicio para el 4-4. Por suerte para él, al bosnio le tembló la mano y con una doble falta dejó el partido en la raqueta de Alcaraz.

Pese a un par de errores, que llevaron el juego al 30-30, Alcaraz no permitió más puntos de 'break' -había perdido los tres que enfrentó- y cerró una victoria sufrida y que celebró con un sonoro grito. Eran treinta días sin ganar, desde que derrotó a Taylor Fritz en las semifinales de Wimbledon y no se llevaba un partido en Cincinnati desde las semifinales de 2023, cuando pudo con el polaco Hubert Hurkacz.

«Siento que he estado en una montaña rusa, buenos momentos, malos momentos, pero puedo estar contento de haber ganado y de tener una oportunidad de jugar mejor. Ha sido difícil, Damir juega un tenis muy inteligente contra el que tienes que estar muy concentrado», aseguró Alcaraz tras el triunfo.

«Tengo que seguir dándome oportunidades durante el partido. Aquí es difícil porque la bola va muy rápido, pero tienes que confiar en que habrá puntos y juegos en los que no vas a estar bien, así que tienes que ser positivo y mantenerte. Hoy creo que eso lo he hecho bien. Estoy aliviado de haber ganado».