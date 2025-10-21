Nerea Martí representará al equipo Andretti en los tests de la Formula E en Cheste

El deporte de motor ha dejado una sorpresa en el día de hoy, y es que la piloto valenciana Nerea Martí vuelve a ponerse el ... mono de la escudería estadounidense Andretti para realizar los tests en el circuito de Valencia, en Cheste.

No es la primera vez que la piloto valenciana ha hecho las pruebas con dicho equipo en la pretemporada de la Fórmula E, ya que estuvo también presente en el circuito de Jarama, en Madrid. Aunque en esa ocasión no hubo suerte, y Martí no disputó ninguna carrera oficial con la escudería, vuelve a contar con una nueva oportunidad para demostrar.

Un circuito más que conocido

La joven piloto conoce a la perfección la pista donde busca sorprender y hacerse un nombre en la fórmula E. La valenciana ya logró un podio en 2023 con la escudería Campos Racing, de la competición Formula 1 Academy. Además, allí mismo consiguió ganar el campeonato de karting de la Comunidad Valenciana, consecutivamente en 2017 y en 2018.

Nerea Martí afirma en su misma página web personal que su sueño es ser piloto de la Fórmula 1 femenina, sueño que cada vez podría estar más cerca.

El Circuit Ricardo Tormo abre las puertas para que quien quiera pueda ver este acontecimiento de forma completamente gratuita, y desde la tribuna de boxes. Además, el público también contará con la oportunidad de visitar el pit lane. Dichos acontecimientos tendrán lugar este jueves a la 13:00 y el viernes a las 12:30.

La emoción de Hugo Duro

El delantero del Valencia, quien contrajo matrimonio con la valenciana en junio de 2024, no ha podido evitar comentar con emoticonos de corazones en la publicación de Instagram que hacía oficial la noticia.

En este mismo post, también hay comentarios de la misma cuenta oficial de la formula E, sugiriendo que no pueden esperar más por qué se dé el momento en el que empiece a rugir el motor de la Andretti en Cheste.