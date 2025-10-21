Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet activa una triple alerta en la Comunitat por fuertes rachas de viento
Nerea Martí con el mono de Andretti Andretti

Nerea Martí representará al equipo Andretti en los tests de la Formula E en Cheste

La piloto valenciana volverá a entrenarse con el equipo estadounidense, pero esta vez en un lugar especial para ella

Adrián Cambra

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 19:16

Comenta

El deporte de motor ha dejado una sorpresa en el día de hoy, y es que la piloto valenciana Nerea Martí vuelve a ponerse el ... mono de la escudería estadounidense Andretti para realizar los tests en el circuito de Valencia, en Cheste.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  4. 4 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  5. 5 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  6. 6 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  7. 7 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  8. 8

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  9. 9

    El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados
  10. 10 Investigan una agresión machista en Cullera a una mujer hospitalizada en estado de coma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Nerea Martí representará al equipo Andretti en los tests de la Formula E en Cheste

Nerea Martí representará al equipo Andretti en los tests de la Formula E en Cheste