Susana Camarero celebra el compromiso de Dorna con Valencia

Con la continuidad del Gran Premio de la Comunitat Valenciana garantizada hasta 2031, Susana Camarero se ha presentado este domingo para disfrutar de unas apasionantes ... carreras que se apagaron el año pasado por la dana. Al acceder al Circuit Ricardo Tormo, la vicepresidenta primera de la Generalitat ha podido saludar a Carmelo Ezpeleta, director general de Dorna, empresa organizadora del Mundial de MotoGP. La consellera celebra la implicación mostrada por la promotora después de la tragedia.

«Quiero agradecer a Dorna y a Carmelo Ezpeleta su compromiso con Valencia y también la comprensión y el apoyo que hemos recibido en este último año. Desde 1999 que se abrió este circuito, 2024 fue el primer año que no se pudo celebrar este Gran Premio. Dorna decidió hacer ese Gran Premio Solidario en Barcelona, que recaudó 1,6 millones que fueron destinados íntegramente a los municipios de Cheste y Chiva», ha destacado Camarero, quien ha recordado la ampliación del acuerdo para que el trazado de Cheste continúe albergando carreras del Mundial hasta 2031: «Es un Gran Premio que no va a parar».

En 2024, al suspenderse la cita valenciana, Dorna trasladó la prueba al Circuit de Barcelona-Catalunya, donde se logró una recaudación 1,6 millones de euros que fue donada por la promotora a los Ayuntamientos de Cheste y Chiva. Precisamente, el pasado jueves, Ezpeleta se reunió con los alcaldes de ambos municipios para conocer con detalle el destino de tales aportaciones económicas.

«Después de la inmensa tragedia del año pasado, renovamos las ganas de la afición y de Valencia por el Gran Premio de la Comunitat en un circuito que es seña de identidad y que es ejemplo de lo que somos los valencianos. Como dice nuestro himno, nos recuperamos de los desastres para volver a ponernos en pie. Y este circuito es una muestra de ello», ha añadido Camarero. La vicepresidenta, además, ha recalcado el esfuerzo económico llevado a cabo por la Generalitat para reconstruir a tiempo los accesos al trazado después de que fueran arrasados por la dana.

«La Generalitat hemos hecho una inversión potente de más de 26 millones de euros para reconstruir este circuito, los accesos y los entornos. La afición valenciana necesitaba que este circuito se volviese a abrir», ha concluido.