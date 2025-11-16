Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
Susana Camarero saluda a Carmelo Ezpeleta y a Luis Cervera este domingo en Cheste. MARIO M. G.

Susana Camarero celebra el compromiso de Dorna con Valencia

«La afición necesitaba que este circuito volviese a abrir», afirma la vicepresidenta de la Generalitat

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:55

Con la continuidad del Gran Premio de la Comunitat Valenciana garantizada hasta 2031, Susana Camarero se ha presentado este domingo para disfrutar de unas apasionantes ... carreras que se apagaron el año pasado por la dana. Al acceder al Circuit Ricardo Tormo, la vicepresidenta primera de la Generalitat ha podido saludar a Carmelo Ezpeleta, director general de Dorna, empresa organizadora del Mundial de MotoGP. La consellera celebra la implicación mostrada por la promotora después de la tragedia.

