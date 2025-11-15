Moto GP en Cheste: «Hay que mover 500 toneladas de material en cuatro aviones Boeing 747»

Un montaje de 500 toneladas. Esa es la qinfraestructura que mueve MotoGP para la celebración de un gran premio como el de Cheste. Miles de ... kilos que viajan en avión a través del operador de logística oficial, que es DHL, que colabora desde hace diez años con el mundial de motociclismo.

«Mover una infraestructura como está requiere una logística impresionante. Viajamos en cuatro aviones Boeing que transportan 60 trailers llenos de mercancía para preparar un gran premio», explica Ferran Juncar, de Dorna, que compareció junto a Nuno Martínez, de DHL.

El reto de vuelos transoceánicos -el año que viene vuelve el mundial a Brasil- y con el reto de que las motos, por ejemplo, viajen sin liquido, como la gasolina, por cuestiones de seguridad.

Para aterrizar en Manises, por ejemplo, que es un aeropuerto de unas prestaciones inferiores al de otras ciudades, incluso hay que trazar un plan para que toque tierra de manera escalonada, con el fin de lograr la mayor productividad y organizaciones para descargar todas esas toneladas de material.

Hospital de campaña

Juncar también habló de la dana del 29 de octubre, justo en uno de los edificios que sirvió como hospital de campaña para las decenas de trabajadores que se quedaron esa noche en Cheste debido a que era imposible salir.

«Se ha hecho muy buen trabajo y estamos muy contentos de estar aquí en Cheste después de un año tan duro. Además, hemos aportado en lo posible para colaborar en la reconstrucción y que todo pueda volver pronto a la normalidad», señaló. De hecho, el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, estuvo el pasado jueves visitando Cheste y Chiva parar ver de cerca las tareas de reconstrucción que se han llevado a cabo en estas poblaciones, tan vinculadas al Circuito. Dorna repartió entre ambos ayuntamientos más de 1,5 millones de euros para colaborar en la reconstrucción de las poblaciones tras la riada.