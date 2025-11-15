Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional deja el primer premio en un municipio famoso por su castillo y por los molinos de El Quijote
Ferran Juncar de Dorna y Nuno Martins, de DHL LP

Moto GP en Cheste: «Hay que mover 500 toneladas de material en cuatro aviones Boeing 747»

Dorna muestra su satisfacción por el trabajo hecho tras la tragedia de la dana

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

Un montaje de 500 toneladas. Esa es la qinfraestructura que mueve MotoGP para la celebración de un gran premio como el de Cheste. Miles de ... kilos que viajan en avión a través del operador de logística oficial, que es DHL, que colabora desde hace diez años con el mundial de motociclismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3 Quién es Noemí, la mujer con la que Santiago Cañizares se ha casado este viernes por tercera vez en Valencia
  4. 4 Anuel AA cancela su concierto en el Roig Arena
  5. 5 Cañizares se ha casado en Valencia: su primera imagen de novio
  6. 6

    Los alquileres turísticos emigran a media hora al sur de Valencia
  7. 7 Qué hacer este sábado en Valencia: conciertos, mercadillos y degustaciones
  8. 8 Detenidos dos hombres por violar a una mujer en Paterna
  9. 9

    Un asesor de Pradas desvela a la jueza que la consellera se fue a su casa la noche de la dana
  10. 10

    El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Moto GP en Cheste: «Hay que mover 500 toneladas de material en cuatro aviones Boeing 747»

Moto GP en Cheste: «Hay que mover 500 toneladas de material en cuatro aviones Boeing 747»