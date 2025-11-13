Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Collado, Navarro, Ezpeleta y Cervera, en Chiva. MARIO M. G.

Ezpeleta celebra el destino de los 1,6 millones que donó Dorna

El director general de la empresa organizadora del Mundial visita Cheste y Chiva, los municipios que se han repartido «su granito de arena»

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:25

«Con nuestro granito de arena, hemos podido ayudar», comenta con orgullo Carmelo Ezpeleta, director general de Dorna, empresa organizadora del Mundial de MotoGP. Lo ... dice con el barranco del Poyo de fondo. Trata de recrear mentalmente la debacle. Y lo hace con la ayuda del alcalde de Chiva, Ernesto Navarro. Acaban de desfilar por la reconstruida calle Buñol. «Él ha hablado de granito de arena... Yo diría un saco», puntualiza el primer edil de una de las localidades más azotadas por la dana. Se refiere a los 1,6 millones de euros donados por la promotora del campeonato de motociclismo.

