Ezpeleta celebra el destino de los 1,6 millones que donó Dorna

«Con nuestro granito de arena, hemos podido ayudar», comenta con orgullo Carmelo Ezpeleta, director general de Dorna, empresa organizadora del Mundial de MotoGP. Lo ... dice con el barranco del Poyo de fondo. Trata de recrear mentalmente la debacle. Y lo hace con la ayuda del alcalde de Chiva, Ernesto Navarro. Acaban de desfilar por la reconstruida calle Buñol. «Él ha hablado de granito de arena... Yo diría un saco», puntualiza el primer edil de una de las localidades más azotadas por la dana. Se refiere a los 1,6 millones de euros donados por la promotora del campeonato de motociclismo.

El año pasado, las inundaciones impidieron que se disputara el Gran Premio de la Comunitat. El evento fue trasladado al Circuit de Barcelona-Catalunya, donde las carreras tuvieron un marcado componente solidario.

«Recaudamos 1,6 millones. De estos, un millón fueron de las entradas y 600.000 euros, de subastas y aportaciones. Estamos encantados», recuerda Ezpeleta. Este dinero fue donado a los Ayuntamientos de Cheste y Chiva para colaborar en las tareas de recuperación.

«MotoGP lleva más de 25 años en el circuito Ricardo Tormo y Chiva y Cheste han sido siempre nuestra casa. Cuando supimos lo que pasaba, quisimos hacer una acción solidaria. Estuve aquí una semana después de la dana y era alucinante. Ahora la sensación es de alegría porque han trabajado y el pueblo volverá a ser pronto lo que era», añadió Ezpeleta, acompañado del director general de Deportes de la Generalitat, Luis Cervera, así como del director del circuito, Nicolás Collado.

Ernesto Navarro habló sobre el destino de los 800.000 euros que le han correspondido a Chiva. «En un principio se iban a dedicar a los 33 derribos de casas, pero el Ministerio ha asumido ese coste. Ahora vamos a publicar las bases para poder repartir ese dinero entre los damnificados, ya sean comercios, autónomos, agricultores, realojados... Hemos esperado para ver cómo se desarrollaba todo el tema de subvenciones y ayudas», indicó el alcalde.

Ampliar En el centro de la imagen, Carmelo Ezpeleta y José Morell. MARIO M. G.

Tras visitar Chiva, Ezpeleta se desplazó a Cheste, cuyo alcalde, José Morell, celebró la aportación de Dorna, canalizada a través de Cruz Roja: «Esto da flexibilidad para completar las subvenciones. El mundo de motor respondió a todo el cariño que se le ha estado dando en estos 25 años. Nos ha llegado la mitad del dinero y es lo que nos ha permitido abrir la piscina municipal este verano y restablecer la pista de pádel. Cuando recibamos el resto haremos una licitación más amplia con las cosas que faltan, como pistas, iluminación, vallados, vestuarios, calderas... Acabaremos de rematar el polideportivo, que está en la orilla del barranco y el agua le llegó hasta arriba».