Quiles, por delante del valenciano Piqueras en los entrenamientos de Moto3 en Cheste El piloto del Aspar Team supera al joven de Ayora en las dos sesiones del viernes, en la antesala de su duelo directo por el subcampeonato de la categoría

Marc Escribano Cheste Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:38 | Actualizado 15:25h. Comenta Compartir

No ha sido el viernes ideal para el valenciano Ángel Piqueras en el estreno del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que en las dos sesiones de entrenamientos libres de Moto3 terminó duodécimo y noveno, en ambas, por detrás de su máximo rival por el subcampeonato de la categoría, el murciano Máximo Quiles del CFMOTO Valresa Aspar Team. Aunque bueno, son entrenamientos y no cuentan, ya que lo importante se decide este sábado con la clasificación, con ambos clasificando directamente a la Q2, y por supuesto, el domingo con la carrera.

Piqueras, piloto de Ayora de 18 años, marcó en la primera sesión matutina un mejor tiempo personal de 1'39:701 quedándose a 1,344 segundos del primer clasificado, Álvaro Carpe, que detuvo el crono en 1'38:357. El decimosegundo puesto le deja alejado teóricamente de los puestos de privilegio, y más viendo que su rival Quiles terminó el FP1 en cuarta posición, con un tiempo de 1'38:765, es decir, casi un segundo más rápido que el valenciano del FRINSA - MT Helmets - MSI, que monta una KTM.

Ya en la segunda sesión de entrenamientos del viernes, a mediodía, el de Ayora mejoró. Tanto que escaló cuatro posiciones para terminar octavo, con un mejor tiempo personal de 1'38:170, mejorando sus parciales de la sesión matutina en más de segundo y medio, aprovechando la mejoría de la pista y de las condiciones climatológicas, que hicieron que la temperatura de la pista subiera, generando así más agarre para los neumáticos. Su rival Quiles esta vez quedó más cerca, octavo, una posición por delante de Piqueras, con un crono de 1'38:130, apenas unas centésimas de segundo más rápido en su mejor giro. La primera posición de la 'Practice' fue para el español David Almansa, que voló con un 1'37:333 en su Honda.

Por poner en contexto, en Moto3 el Mundial ya es de José Antonio Rueda, pero la pelea está por el subcampeonato. El valenciano Ángel Piqueras es actualmente segundo con 271 puntos, y el joven de 18 años de Ayora le saca ocho de ventaja a su máximo perseguidor, el murciano Máximo Quiles, que es tercero con 263. Nadie les puede quitar ya quedar en el 'top-3', así que el Circuit Ricardo Tormo servirá como batalla para decidir quién queda segundo y quién tercero en el Mundial de la categoría que sustituyó a los 125cc. Si Piqueras queda por delante de Quiles, será suyo el segundo puesto, y si el murciano quiere asegurarse la plata, deberá ganar la carrera y esperar que el de Ayora sea tercero o peor. Es decir, si el valenciano queda mínimo segundo en Cheste, será también segundo en el Mundial finalmente.