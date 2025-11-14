Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aficionados de MotoGP, esperando en la Estación del Norte.

Aficionados de MotoGP, esperando en la Estación del Norte. LP

El regreso del Cercanías al Circuit Ricardo Tormo, desde dentro

LAS PROVINCIAS se sube en el primer trayecto de la línea C3 en el servicio extraordinario de Renfe para asistir al Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP

Marc Escribano

Marc Escribano

Cheste

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:25

Comenta

Pongámonos en situación. Estación del Norte de Valencia. Nueve menos cuarto de la mañana. Medio centenar de personas se apelotona tras los tornos de la ... Renfe, postrados frente a la pantalla que ofrece la información de los convoyes, sus horarios y sus respectivas vías. Puede parecer un día más normal y corriente en el servicio de Cercanías, pero es que este viernes se reabre el servicio de la línea C3 hasta el apeadero del Circuit Ricardo Tormo, con motivo de la celebración del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de motociclismo.

