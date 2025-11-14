El regreso del Cercanías al Circuit Ricardo Tormo, desde dentro

Pongámonos en situación. Estación del Norte de Valencia. Nueve menos cuarto de la mañana. Medio centenar de personas se apelotona tras los tornos de la ... Renfe, postrados frente a la pantalla que ofrece la información de los convoyes, sus horarios y sus respectivas vías. Puede parecer un día más normal y corriente en el servicio de Cercanías, pero es que este viernes se reabre el servicio de la línea C3 hasta el apeadero del Circuit Ricardo Tormo, con motivo de la celebración del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de motociclismo.

El trayecto en tren había quedado arrasado hace un año por la trágica dana, y no fue hasta hace una semana cuando el ministro Óscar Puente anunció que se restauraba el servicio de forma extraordinaria para llevar a miles de aficionados al motor al templo de Cheste. El primer tren está programado para las 8:55, lo que empieza a impacientar a los más puntuales, entre los que se encuentra un servidor.

«¿Pero seguro que era a menos cinco? ¿Has mirado bien el horario?», pregunta una joven aficionada andaluza vestida de pies a cabeza con merchandising de MotoGP al que, intuyo, es su pareja, que sabe que si le contesta mal, va a dormir en el sofá: «Que sí cariño, a menos cinco. Si lo pone en la pantalla, lo que pasa es que no tiene vía asignada aún. Así va la Renfe siempre, con retraso», le responde el joven, también engalanado con una sudadera de Valentino Rossi, aunque el '46' ya no corre. Y es que esta fue la realidad del primer viaje de vuelta al Circuit en Cercanías.

Con un ligero retraso, como suele ser habitual en el ferrocarril español. A las 8:51 se anunció que el tren saldría desde la vía tres, por lo que todos los presentes se desplazaron deprisa hacia el andén correspondiente. Allí les esperaba un convoy un tanto anticuado y grafiteado. Los más avispados subían rápidamente nada más abrirse la puerta para coger sitio en las butacas y evitar que el trayecto, programado para que dure unos 45 o 50 minutos, no tenga que hacerse de pie.

El vagón se va llenando de ávidos seguidores al motociclismo, como se puede observar con un simple vistazo a sus vestimentas. Merchandising de MotoGP, estridentes colores fosforitos que recuerdan a cierto 'doctor', y mucho rojo. Gorras y chaquetas de Ducati, Aprillia y Yamaha es lo que más se ve. Y por cierto, apenas se habla español en el tren. A mi lado se sienta una dulce italiana que ultima su maquillaje con un espejito para lucir bien en los selfies que se lance cuando llegue al Circuit, disfrutando de la acción de los entrenamientos libres. Enfrente, una pareja de europeos del este que hablan un lenguaje que apenas puedo descifrar, pero que si tuviese que apostar, diría que era polaco.

En el resto del vagón, se escuchan conversaciones en inglés e italiano principalmente. No descarto ser el único valenciano a bordo. El tren, recordemos, programado para las 8:55, no sale a hora. Qué sorpresa. Diez minutos después de lo que tocaba, cierra las puertas y emprende su rumbo hacia Cheste a las 9:05, mientras la primera sesión de libres de Moto3 ya está en marcha. Un poco antes de la parada de la Font de Sant Lluís, la Renfe se detiene unos minutos.

«¿Qué pasa ahora?», se pregunta un británico con marcado acento. Pobre diablo, no sabe dónde se ha metido. Welcome to Renfe, amigo. Son las 9:25, el tren de mueve y empieza por fin a dejar atrás el Hospital La Fe. Entramos al túnel. Cruzamos el nuevo cauce del Túria y la V-30 ya luce semiatascada. Pasamos Xirivella y Aldaia. Vamos llegando. 9:49 era la hora a la que supuestamente había que llegar al Circuit, pero a esas alturas de la mañana aún estamos en la parada de Loriguilla. 10:00, nos bajamos del tren y estamos finalmente en el apeadero del Circuit Ricardo Tormo.

El viaje en Renfe hasta el Circuit, desde dentro. LP

Una procesión de centenares y centenares de aficionados desciende de los vagones y enfila el camino a pie, de entre quince y veinticinco minutos hasta la correspondiente entrada de cada uno según el sector en el que tenga su localidad. A servidor, como le toca ir hasta el paddock a la zona de prensa, pues casi media horita de un paseo alegre y tranquilo por zonas reasfaltadas que incluso cruzan el temido Barranco del Poyo, con las heridas de la dana de hace un año todavía visibles.

Volver a ver el Gran Premio de MotoGP con el tren ya es una realidad. Seguramente, la vía más cómoda y económica para hacerlo, sobre todo si no tienen vehículo propio para moverse. Un trayectito de algo menos de una hora, si el Cercanías no se pone tontorrón, y conforme uno se va acercando al Circuit, ya escucha el rugir de los motores de los pilotos pasando a más de 300 kilómetros por hora en la recta principal del Ricardo Tormo.