Aficionados, en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Circuit

El Circuit de Cheste pone a la venta las entradas para el Gran Premio de MotoGP de 2026

El Ricardo Tormo ofrece una promoción con un 20% de descuento para los aficionados que compren su ticket para el año que viene de forma prioritaria durante este fin de semana de carreras

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:42

Acaba de comenzar la acción en la pista del Circuit Ricardo Tormo, con los primeros entrenamientos libres de Moto3, Moto2 y MotoGP, pero en las ... taquillas del trazado de Cheste ya hay colas y colas de aficionados en busca de esa entrada, no para el actual Gran Premio de la Comunitat Valenciana, si no para el del año que viene, el de 2026. Y es que como ya es habitual en las últimas temporadas, el Circuit ha sacado ya a la venta las entradas para la edición del próximo año de forma prioritaria para todos aquellos que acuden al Circuit durante este fin de semana de carreras.

