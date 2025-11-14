El Circuit de Cheste pone a la venta las entradas para el Gran Premio de MotoGP de 2026

Acaba de comenzar la acción en la pista del Circuit Ricardo Tormo, con los primeros entrenamientos libres de Moto3, Moto2 y MotoGP, pero en las ... taquillas del trazado de Cheste ya hay colas y colas de aficionados en busca de esa entrada, no para el actual Gran Premio de la Comunitat Valenciana, si no para el del año que viene, el de 2026. Y es que como ya es habitual en las últimas temporadas, el Circuit ha sacado ya a la venta las entradas para la edición del próximo año de forma prioritaria para todos aquellos que acuden al Circuit durante este fin de semana de carreras.

Los aficionados que estén en el trazado valenciano durante este Gran Premio de 2025 encontrarán repartidos por diferentes zonas del Ricardo Tormo unos códigos QR a través de los cuales pueden acceder a esta venta prioritaria de las entradas de 2026. Esta venta, disponible desde el viernes 14 de noviembre por la mañana hasta el domingo 16 por la tarde, cuenta con un descuento del 20% sobre el precio original. Y, como siempre, cada una de estas entradas tendrán una validez para los tres días de Gran Premio.

El precio oficial de 2026 sin aplicar este descuento será de 68 euros para la zona más accesible, la Tribuna Blanca, unas tarifas que llegarán hasta los 220 euros para la Tribuna Boxes situada en la recta principal. Esta rebaja del 20% que se aplica a los precios mencionados es el mayor descuento que se ofrece en toda la temporada, una forma de premiar a todos los aficionados que llenan las gradas del Circuit durante el presente Gran Premio. Para aquellos interesados que quieran ira apuntándoselo en el calendario, el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de 2026 se celebrará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre.