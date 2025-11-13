Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La noria ubicada junto al Circuit Ricardo Tormo.

La noria ubicada junto al Circuit Ricardo Tormo. IVÁN ARLANDIS

Una noria permitirá ver las carreras desde 30 metros de altura en el circuito de Cheste

La atracción estaba prevista para el año pasado, con motivo del 25 aniversario del circuito, pero se estrenará ahora

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:48

Con un año de demora por la dana que paralizó Valencia, una espectacular noria va a empezar a girar a la orilla del Circuit Ricardo ... Tormo. La atracción, que entrará en funcionamiento mañana, permitirá a los aficionados disfrutar del circuito y de las carreras de MotoGP desde una posición privilegiada. Ni más ni menos que a 30 metros de altura.

