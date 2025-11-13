Una noria permitirá ver las carreras desde 30 metros de altura en el circuito de Cheste

Con un año de demora por la dana que paralizó Valencia, una espectacular noria va a empezar a girar a la orilla del Circuit Ricardo ... Tormo. La atracción, que entrará en funcionamiento mañana, permitirá a los aficionados disfrutar del circuito y de las carreras de MotoGP desde una posición privilegiada. Ni más ni menos que a 30 metros de altura.

El año pasado, con motivo del 25 aniversario del trazado de Cheste, esta espectacular noria se presentaba como una de las novedades conmemorativas. Todo quedó abortado por la inundaciones. «La iniciativa la tomó el circuito. Querían en esa edición contar con nosotros para poner la noria, pero se tuvo que suspender. Y este año hemos continuado con la misma ilusión. Vamos con ganas», cuenta Fernando Berral, propietario de la atracción.

No es una noria cualquier. Es de última generación. «Es de las poquísimas adaptadas completamente. Los usuarios pueden subir con la silla de ruedas hasta el interior de la misma cabina. Son cabinas con aire acondicionado, hilo musical, botón de emergencia...», explica Fernando.

Las cabinas ofrecen vistas panorámicas, ya que están totalmente acristaladas salvo el suelo. Hay 24 cabinas. La capacidad es para seis personas o una silla y tres acompañantes en el caso de las dos que están adaptadas. Esta noria ya ha pasado por Jerez y Aragón este año.

En Cheste, se encuentran junto a la confluencia de las gradas roja y verde. Allí mismo, Fernando vivió una pesadilla en 2024. «El año pasado sólo nos ubicamos pero no empezamos el montaje. La tromba cayó en toda esa zona, al margen de los desbordamientos. Cayó mucha agua. Suerte que nosotros estábamos instalados en la parte más alta del circuito y no tuvimos mayores consecuencias», recuerda. Eso sí, fue una de las decenas de personas que quedaron atrapadas en el recinto.

«Llegó un momento en que no podíamos salir por los destrozos que causó el agua al circuito y los accesos. Nosotros fuimos unos de los que nos quedamos en el circuito aislados». concluye. Ahora, se quita la espinita clavada.