Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez propone juzgar a Errejón por la presunta agresión sexual a Mouliaá
Circuito Ricardo Tormo, Cheste Ivan Arlandis

El Gran Premio de Cheste moviliza cerca de 40 millones de euros en la economía valenciana

Hoteles llenos, restaurantes al máximo y transporte saturado: así mueve millones el Gran Premio de Cheste

Jaime Vázquez García

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:42

Comenta

El Gran Premio de la Comunitat Valenciana en Cheste que vuelve a la Comunitat Valenciana después de que el año pasado se tuviera que suspender tras la DANA, no es solo espectáculo sobre dos ruedas, sino también un motor económico para la región. Según los datos que maneja la administración valenciana, cada edición del evento genera aproximadamente 38 a 40 millones de euros en impacto directo sobre el área de Cheste y Valencia.

Este volumen financiero se reparte entre hoteles, hostelería, transporte, alquiler de vehículos y comercio local, lo que refuerza el carácter estratégico del evento para la reactivación regional.

Además del gasto turístico habitual, la prueba se ha convertido en una apuesta institucional de largo plazo dado que la Generalitat Valenciana pagó 80 millones de euros para renovar el contrato con Dorna Sports y que el circuito de Cheste albergue el Gran Premio de MotoGP entre 2027 y 2031.

Esta inversión pública y privada refleja no solo el valor económico del evento, sino también su papel como eje de desarrollo local, aprobando recientemente una partida de 24 millones de euros para la recuperación de infraestructuras del circuito tras las inundaciones, evidenciando cómo el GP actúa como catalizador para obras, mejora urbana y empleo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  4. 4 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  5. 5

    El Valencia CF destituye a Miguel Ángel Corona
  6. 6

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  7. 7

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  8. 8 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  9. 9

    La vivienda en Valencia toca techo y el sector pronostica un descenso de precios: «Las casas se pondrán a la venta por menos»
  10. 10 El puente que da acceso al Bonaire reabre con un mes de antelación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gran Premio de Cheste moviliza cerca de 40 millones de euros en la economía valenciana

El Gran Premio de Cheste moviliza cerca de 40 millones de euros en la economía valenciana