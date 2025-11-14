El Gran Premio de Cheste moviliza cerca de 40 millones de euros en la economía valenciana Hoteles llenos, restaurantes al máximo y transporte saturado: así mueve millones el Gran Premio de Cheste

Jaime Vázquez García Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:42

El Gran Premio de la Comunitat Valenciana en Cheste que vuelve a la Comunitat Valenciana después de que el año pasado se tuviera que suspender tras la DANA, no es solo espectáculo sobre dos ruedas, sino también un motor económico para la región. Según los datos que maneja la administración valenciana, cada edición del evento genera aproximadamente 38 a 40 millones de euros en impacto directo sobre el área de Cheste y Valencia.

Este volumen financiero se reparte entre hoteles, hostelería, transporte, alquiler de vehículos y comercio local, lo que refuerza el carácter estratégico del evento para la reactivación regional.

Además del gasto turístico habitual, la prueba se ha convertido en una apuesta institucional de largo plazo dado que la Generalitat Valenciana pagó 80 millones de euros para renovar el contrato con Dorna Sports y que el circuito de Cheste albergue el Gran Premio de MotoGP entre 2027 y 2031.

Esta inversión pública y privada refleja no solo el valor económico del evento, sino también su papel como eje de desarrollo local, aprobando recientemente una partida de 24 millones de euros para la recuperación de infraestructuras del circuito tras las inundaciones, evidenciando cómo el GP actúa como catalizador para obras, mejora urbana y empleo.