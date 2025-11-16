Los famosos que han estado en Cheste El Circuit Ricardo Tormo ha contado con la presencia de figuras mediáticas y deportistas de alto rendimiento

Gabriel Strazzeri Cheste Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:52 Comenta Compartir

El fin del campeonato de MotoGP en el Circuit Ricardo Tormo ha atraído el interés de más de 200 mil personas. Entre ellas, numerosos famosos y personalidades mediáticas que han interactuado con los pilotos y disfrutado de un carrera apasionante en la que Marco Bezzecchi ha cruzado de primero la línea de meta.

Probablemente la figura más emblemática, invitada por la organización, ha sido Jorge Lorenzo. La leyenda del motociclismo ha ondeado la bandera a cuadros para sellar el fin de la carrera y del campeonato.

Otro de los rostros más conocidos por los fanáticos ha sido el de Ana Peleteiro, medallista olímpica en salto triple. La gallega incluso ha dedicado tiempo para hablar con el vigente campeón del mundo, Marc Márquez. Sin duda, se le ha visto contenta por estar en el Circuit y poder caminar en el Pit Lane.

Los futbolistas también han dicho «presente», especialmente, los del Valencia y del Levante. Así Carlos Álvarez, Pablo Martínez, Luis Rioja, Javi Guerra y Hugo Duro (acompañado de su pareja, Nerea Martí) han sido vistos en el Pit Lane. La piloto valenciana conoce de maravilla el Circuit, tras haber participado en los test de Fórmula E hace escasas semanas.

Una gran sorpresa ha sido la presencia de Carlos Romero, actual defensor del Espanyol, que ha venido desde Barcelona para vivir esta experiencia deportiva. En contraposición, un habitual como Alfonso Nieto ha revivido la energía de los espectadores tras haberse retirado del motociclismo en 2011. Por su parte, como representante del Valencia Basket ha acudido Sergio de Larrea, la joven figura del baloncesto español.

Asimismo, algunas influenciadoras han participado en el evento. Entre ellas, Lola Lolita, reconocida por su ascenso en TikTok creando contenido de moda y lifestyle. Un perfil parecido es el de Gemma Pinto, novia de Marc Márquez, quien como de costumbre ha acompañado al siete veces campeón del mundo en los boxes.

Los gemelos conocidos como sepuls3 en Instagram, Xavi y Pau, han estado también en la pista. Los valencianos tienen más de 240 mil seguidores en esta red social, en la que publican contenido humorístico incluso con jugadores del Valencia CF. También del mismo oficio, ha estado como espectador Óscar Tramoyeres, cómico valenciano con presencia habitual en la televisión autonómica.

DAZN también ha apostado por invitar a creadores de contenido en redes sociales. Uno de ellos: Jonata Ciabattini, con un total de 16 millones de seguidores, ha vivido la experiencia en una semana exitosa a nivel personal luego de colaborar con el Inter de Milán vía Instagram.