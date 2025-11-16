Recuerdo a las víctimas de la dana tras la línea de meta

Alberto Martínez de la Calle Valencia Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:13 | Actualizado 16:25h. Comenta Compartir

La tragedia de la dana ha estado muy presente durante todo el Gran Premio de la Comunitat. Un recuerdo que ha quedado reflejado, fundamentalmente, tras la línea de meta. El piloto madrileño Raúl Fernández, quien ha finalizado en una meritoria segunda posición en la prueba de MotoGP, no ha tardado en agarrar una senyera y ondearla mientras daba la vuelta de honor al Circuit Ricardo Tormo. No ha sido el único gesto del integrantre del Trackhouse Racing MotoGP, ya que su casco lucía un llamativo homenaje a las víctimas de las inundaciones del 29 de octubre de 2024. En la parte trasera, aparecía su número, el 25, simulando manchas de barro.

Raúl Fernández, quien tuvo vinculación con la Cuna de Campeones del Circuit y a Aspar durante sus inicios, ha protagonizado un conmovedor gesto al sostener la bandera de la Comunitat mientras celebraba su segunda posición.

También se ha podido ver numerosas senyeras durante la espectacular invasión de pista de los aficionados al finalizar la carrera de MotoGP. Como cada año, los espectadores han podido acceder a la recta del Circuit para presenciar la ceremonia del podio lo más cerca posible de los pilotos. Toda una atracción que se ha ampliado. Mientras que en ediciones anteriores sólo gozaban de permiso aquellos que disponían de entradas de Tribuna Boxes, pases de Palco VIP o pases de paddock, en esta ocasión todo el público ha podido saltar al asfalto.

Previamente, justo antes del pistoletazo de salida de la carrera de MotoGP, las emociones han estado a flor de piel cuando la Lira de Cheste y Francisco han interpretado el Himno de la Comunitat Valenciana en la recta del circuito. Una actuación tradicional en el Gran Premio. Sin embargo, en esta ocasión, contaba con un trasfondo especial. La tragedia está muy cerca. Además, por megafonía, se ha expresado un agradecimiento al público que disponía de entrada para las carreras del año pasado, que quedaron suspendidas por las dana, y que han demostrado su fidelidad asistiendo este año. «We race for you (nosotros corremos por vosotros)» es el mensaje virtual que ha aparecido en la retransmisión en los primeros instantes de la competición.