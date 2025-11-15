Más de una hora y media en coche desde Valencia hasta el circuito de Cheste Retenciones de ocho kilómetros dificultan el acceso al trazado en vehículo particular durante la mañana del sábado

Alberto Martínez de la Calle Valencia Sábado, 15 de noviembre 2025

Colapsos de más de una hora y media. Es el tiempo que han tardado en llegar desde Valencia hasta el circuito de Cheste los aficionados que han optado por el coche particular para empezar a disfrutar del Gran Premio de la Comunitat este sábado. Ya había avisado la organización, como cada año, de que el automóvil privado es el medio de transporte menos recomendado para acceder el recinto en el que se celebra la última cita del Mundial de motociclismo. Los atascos en la A-3 han superado los ocho kilómetros y, a lo largo de la mañana, también se han saturado los aparcamientos habilitados.

Partiendo desde la avenida del Cid de Valencia y tomando la A-3, el embotellamiento ha arrancado a la altura de Riba-roja de Túria. Dentro del dispositivo especial de la DGT, se ha habilitado un carril del sentido contrario para aquellos vehículos que iban a continuar en dirección Madrid, pero no se ha podido evitar la congestión en la carretera. La primera salida hacia el trazado, la 334, estaba reservada por la Guardia Civil para motocicletas y vehículos autorizados, por lo que las retenciones se han estirado hasta el segundo acceso, el de la 332. A partir de ahí, el trayecto hasta el circuito también ha resultado denso. Y el aparcamiento, según la hora, una odisea.

Por circunstancias así, desde la organización aconsejan siempre evitar el coche particular. Y es que el evento espera una afluencia acumulada de cerca de 200.000 personas. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha reabierto para estos días la circulación ferroviaria de la línea C-3 de Cercanías en otros 10 kilómetros entre Aldaia y el apeadero del trazado de Cheste, aunque este dispositivo especial no ha estado exento de polémica por las averías, los retrasos y la necesidad de atravesar a pie el barranco del Poyo para llegar al trazado.

Según la organización, el medio de transporte idóneo para desplazarse al Gran Premio de la Comunitat Valenciana es la motocicleta. En segundo lugar, el tren. Posteriormente, el autobús, que dispone de un carril de acceso preferente. En cuarta posición, el taxi. Finalmente, el coche particular. Para entrar en el recinto, existen cuatro accesos: A, B, C y D. Y se recomienda uno u otro en función del medio de transporte elegido y de la modalidad de entrada de la que se disponga.