El Circuit Ricardo Tormo celebra la última cita del FIM JuniorGP El final del campeonato cuenta con cinco carreras el domingo y con tres de los cuatro títulos por decidir

El Circuit Ricardo Tormo celebra este fin de semana la última cita de la temporada del FIM JuniorGP, un cierre de campeonato con cinco carreras el domingo y con tres de los cuatro títulos aún por decidir.

Este fin de semana, el Circuit Ricardo Tormo reúne a los jóvenes talentos más prometedores del motociclismo internacional con la prueba final del FIM JuniorGP. Los pilotos del JuniorGP, la European Talent Cup, el Campeonato de Europa de Moto2 y el Campeonato de Europa de Stock se dan cita en el trazado de Cheste para cerrar la campaña de motociclismo internacional.

El jueves y el viernes se han celebrado dos jornadas de entrenamientos libres en las que los pilotos de las cuatro categorías han podido probar y poner a punto sus motos. El sábado, a partir de las 9:00 horas, tendrán lugar los últimos ensayos antes de las clasificaciones. A las 12:20 horas arrancarán las sesiones clasificatorias, que determinarán el orden de salida de las cinco carreras que se disputarán el domingo en el Circuit.

El domingo la jornada empezará con el PitWalk a las 09:50 horas, donde los aficionados podrán descubrir de primera mano el trabajo de los equipos y conocer a sus pilotos favoritos. El fuego real llegará a las 11:00 horas, cuando comience la primera carrera del fin de semana.

Tres títulos en juego

El Circuit decidirá tres de los cuatro títulos del FIM JuniorGP. En la European Talent Cup, el vigente campeón Carlos Cano, que cuenta con 11 puntos de ventaja frente al mallorquín Fernando Bujosa, luchará por revalidar el título.

En Moto2, el riojano Unai Orradre lidera la clasificación con diez puntos sobre el polaco Milan Pawele. Mientras que en Stock, el húngaro Tibor Erik Varga llega líder con solo un punto de ventaja sobre el español Iker García.

Los aficionados que deseen vivir en directo el final de temporada del FIM JuniorGP pueden comprar las entradas en la web del Circuit. Las entradas son válidas para sábado y domingo y dan acceso a la Tribuna de Boxes, así como al paddock.