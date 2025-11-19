Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
Aspar Team circuito Ricardo Tormo. LP

El Aspar Junior apunta alto para despedir la temporada

Álvaro Lucas y Joel Esteban cuentan con opciones de terminar el año en el top 3 de las dos categorías en las que compiten, European Talent Cup y JuniorGP

Claudia García Paredes

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:30

Comenta

El Aspar Team Junior dará por finalizada la temporada 2025 en casa, en el Circuit Ricardo Tormo. Tanto Joel Esteban, en JuniorGP, como Álvaro Lucas, ... en la European Talent Cup, subieron al podio en la última carrera celebrada en Barcelona. Ambos pilotos llegan a la séptima y última cita del calendario con opciones matemáticas de terminar entre los tres primeros en ambas categorías delante de la afición local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  2. 2 Sanidad retira de forma preventiva siete lotes de productos cárnicos tras una alerta alimentaria
  3. 3

    La televisión se apaga para el Valencia
  4. 4 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  5. 5 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  6. 6 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  7. 7

    Un cartel con un beso entre Catalá y Mazón desata la polémica en el pleno
  8. 8 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España
  9. 9

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura
  10. 10

    La Diputación sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Aspar Junior apunta alto para despedir la temporada

El Aspar Junior apunta alto para despedir la temporada