El Aspar Junior apunta alto para despedir la temporada

El Aspar Team Junior dará por finalizada la temporada 2025 en casa, en el Circuit Ricardo Tormo. Tanto Joel Esteban, en JuniorGP, como Álvaro Lucas, ... en la European Talent Cup, subieron al podio en la última carrera celebrada en Barcelona. Ambos pilotos llegan a la séptima y última cita del calendario con opciones matemáticas de terminar entre los tres primeros en ambas categorías delante de la afición local.

El debutante de la European Talent Cup, Álvaro Lucas, quiere terminar el año en el top 3 de la clasificación. Gracias a su tercera posición en la última carrera, el joven piloto se mantiene al acecho en la clasificación, en la que ocupa la quinta posición, a solo cuatro puntos de Ramadhipa, que es tercero con 129 puntos. El título de la categoría pequeña sigue en el aire y se decidirá en la última prueba que queda por disputarse, que comenzará este domingo a las 12:00 horas. Por su parte, Kerman Tínez se mantiene en la decimonovena posición de la general, con 21 puntos y motivado para sumar nuevos puntos en la última carrera del año, después de unas últimas rondas complicadas.

En JuniorGP, Joel Esteban también tiene un gran objetivo fijado para la cita valenciana. Tras el podio conseguido en su cita en Barcelona, el piloto español ocupa la cuarta posición en la clasificación general con 120 puntos, a solo dos puntos del tercero, el finlandés Salmela, y a trece del segundo, el argentino Marco Morelli, cuando todavía quedan cincuenta puntos en juego. Hasta siete pilotos cuentan con opciones matemáticas de luchar por el subcampeonato. Su compañero Giulio Pugliese quiere apurar todas sus opciones para concluir en año en el top 10, mientras que Sullivan Mounsey aprovechará las dos últimas carreras para seguir sumando experiencia.