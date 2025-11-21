Utiel se convierte en la capital del automovilismo nacional

Llega a Utiel la Carrera Campeones S-CER & CERTT GT2i , organizada por Escudería Negrete Racing Utiel con el impulso de la Real Federación Española de ... Automovilismo (RFEDA) y la colaboración del Ayuntamiento de Utiel. Un evento de lo más novedoso que cuenta con el apoyo decisivo de la Generalitat Valenciana y un fin solidario muy especial: apoyar, a través de la familia del automovilismo español, a una de las comarcas más afectadas el pasado año por la DANA.

Esa es la máxima que ha incentivado la creación de un evento único que va a combinar por primera vez en una misma competición a los protagonistas del S-CER (Supercampeonato de España de Rallyes) y del CERTT GT2i (Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno). Por lo que el espectáculo está asegurado para un final de temporada por todo lo alto, como el que se va a vivir este sábado en el corazón de la comarca Utiel-Requena.

Más de medio centenar de vehículos de diferentes categorías tomarán la salida el viernes, a partir de las 19h00, desde la Plaza Puerta del Sol de Utiel. Será una jornada de preparativos para los equipos, verificaciones técnicas y reconocimiento del recorrido, que incluirá a mediodía una primera toma de contacto con el terreno, en forma de shakedown y tramo de calificación para los coches de rallyes y de prólogo para los TT.

El sábado es el día grande de la competición. Los equipos partirán desde primera hora del parque de trabajo. Por delante tendrán un rutómetro de casi 63 kilómetros cronometrados, divididos en cuatro especiales de tierra a doble pasada. Una de ellas, con la que se cerrará la prueba a partir de las 15h00, tendrá además formato de tramo espectáculo, y se celebrará en pleno Utiel.

La Plaza Puerta del Sol de Utiel acogerá la entrega de trofeos de la primera Carrera Campeones S-CER & CERTT GT2i, que ha reunido un elenco de equipos impresionante, con grandes estrellas del automovilismo nacional.

José Antonio Suárez se dispone a celebrar su tercera corona con el Škoda Fabia RS Rally2. El mismo vehículo al que se va a subir el campeón del ERC (European Rally Championship) 2022, Efrén Llarena, que también ha querido ser partícipe de esta gran cita del automovilismo español.

El pluricampeón del CERT (Campeonato de España de Rallyes de Tierra), Xevi Pons, otros primeros espada del S-CER (Supercampeonato de España de Rallyes), como Pepe López, Iván Ares o Diego Ruiloba, integran un plantel de lujo, que conforman a su vez el presidente de la RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo), Manuel Aviñó, y el responsable deportivo de Renault Group España, Markel de Zabaleta. Inscritos en calidad de pilotos, aprovechando el carácter festivo de la Carrera Campeones S-CER & CERTT GT2i.

Sergi Pérez, el chef dakariano Nandu Jubany; pilotos internacionales como Aleksandr Semenov o Philip Allen; la campeona júnior del S-CER (Supercampeonato de España de Rallyes) 2025, Nuria Pons; el bicampeón del Clio Ice Trophy, Antonio Otero; el campeón del PAST Rally3 Trophy Iberia, Manuel Jesús Jiménez; Giovanni Fariña, doble campeón de la Peugeot Rally Cup Ibérica y el Desafío Peugeot; su compañero en el equipo ONE Racing, Emilio Criado; Francisco López; Izan Pérez; el piloto revelación de la GR Yaris Cup Spain, Joan Socias; Rubén Mañas; Carlos Moreno; o el campeón del Trofeo 2RM del CERT - Rallycar (Campeonato de España de Rallyes de Tierra), Luis Martínez, aglutinan la relación de participantes en la categoría de rallye.

Los vehículos TT van a ejercer también un papel fundamental en esta prueba. Pilotos de la talla de Óscar Fuertes, Miquel Prat o Mónica Plaza componen un plantel de inscritos de primer nivel. Otros grandes especialistas, como José Luis García; el subcampeón del CERTT GT2i (Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno), Fidel Castillo; Federico Guillermo Mogni; o uno de los debutantes con mayor proyección del campeonato, José Mª Reyes, también van a competir por los fabulosos tramos de Utiel.

Una cita muy especial, a la que tampoco van a faltar Jesús Fuster, Carlos Vento, Iván Cano, Miguel Guillermo Valero, Julián Regidor, Julián Jiménez, Fernando Sanz, Lluis Josep Rodríguez, Laura Bonillo, Rafael Muñoz, Eduardo Eslava, Josep Trinidad, David Asensio, Fernando Fernández de Moya, Jesús Cámara, Miguel Ángel Valero, Joaquim Alexandre Durán, Ricardo Sánchez, Enrique Reyes y Manuel Arroyo. Pilotos habituales del CERTT GT2i (Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno), muy bien representado en un evento de lo más atractivo, y a la vez sumamente emotivo, como está llamado a ser la Carrera Campeones S-CER & CERTT GT2i.