Bezzecchi se lleva en Cheste la pole de MotoGP

Llegó finalmente el sábado al Circuit Ricardo Tormo, uno de los días de más acción en un fin de semana de Gran Premio de motociclismo ... . Los primeros entrenamientos libres de la mañana servían a los pilotos para que cogieran sensaciones de cara a la sesión de clasificación, donde se juegan las abichuelas para conocer en qué posición partirán en la carrera del domingo. Anecdótica fue la primera posición del japonés Ai Ogura en los terceros libres, una sesión que los clasificados directos a la Q2 se la toman con calma para no cometer un error y sufrir una caída que dañe su moto o su cuerpo de cara a la qualy.

Así se materializó poco después a eso de las once y media de la mañana, cuando la pole finalmente se la llevó Marco Bezzecchi, que con cuatro minutos y medio para el final de la sesión, se sacó de la chistera un vueltón y batió el récord del circuito con un tiempazo de 1'28:809. El de Aprilia tendrá el privilegio de empezar la última carrera del año desde el frente, tras una bonita pelea por la primera posición, que estaba en un puño con hasta cinco pilotos en menos de una décima de distancia, que en general entre los doce primeros, era de medio segundo. «Muy chulo, me he divertido. Ha estado muy bien. He cometido un error en la primera goma, me he salido a la zona de escapatoria y estaba un poco nervioso porque no sabía cómo dar más. Pero con la segunda goma he mantenido la calma y ha funcionado», dijo en los micrófonos televisivos tras la pole.

El subcampeón de 2025, Álex Márquez, será el que salga en segunda posición, tras quedarse a 26 milésimas del italiano. Tercero fue Fabio di Giannantonio, a 44 milésimas del tiempo de su compatriota. El cuarto puesto fue para Raúl Fernández, que tuvo que pasar por la repesca de la Q1, lo que le dio buenas sensaciones y se quedó a 58 milésimas de la pole. Pedro Acosta, que brilló en el viernes liderando los ensayos, tuvo una pequeña caída sin complicaciones durante el libre matutino, lo que no le frenó de cara a la Q2, aunque se tuvo que conformar con la quinta posición en la parrilla, por lo que saldrá desde la segunda línea en la carrera de Cheste. Sexto fue el francés Fabio Quartararo, mientras, que el top-10 lo completaron, en orden, Franco Morbidelli, Jack Miller, Fermín Aldeguer y Joan Mir.

Bezzecchi takes the last pole position of 2025 with a new all-time lap record! 💥#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/CEU8uqRUaL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 15, 2025

Antes, en la repesca de la Q1 de la que emergieron Raúl Fernández y Johann Zarco, la sorpresa fue que el italiano Pecco Bagnaia se quedó fuera. Sufrió un problema mecánico relacionado con su tanque de gasolina que hizo que tuviera que aparcar su Ducati en medio del circuito, y no consiguió un tiempo suficiente para colarse entre las dos primeras plazas que se cuelan en la Q2. Por tanto, partirá en la carrera del domingo desde la 16ª posición. La temporada del horror del bicampeón del mundo en 2022 y 2023 está llegando a su fin tras verse relegado a una zona de la tabla alejada de la cabeza y viéndose superado en todos los parámetros por su compañero Marc Márquez. Que por cierto, el de Cervera, que no corre en Cheste por lesión, estuvo ya presente en su box apoyando a su equipo. «En casa estaba más tranquilo, ahora aquí tengo mariposas en el estómago», dijo en los micrófonos de DAZN el campeón de 2025.