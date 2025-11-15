Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Marco Bezzecchi, en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. AFP

Bezzecchi se lleva en Cheste la pole de MotoGP

El piloto italiano de Aprilia bate el récord del Circuit Ricardo Tormo con su 1'28:809 y saldrá desde la primera posición, seguido de Álex Márquez y Fabio di Giannantonio, en una qualy con los cinco primeros en menos de una décima

Marc Escribano

Marc Escribano

Cheste

Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:40

Comenta

Llegó finalmente el sábado al Circuit Ricardo Tormo, uno de los días de más acción en un fin de semana de Gran Premio de motociclismo ... . Los primeros entrenamientos libres de la mañana servían a los pilotos para que cogieran sensaciones de cara a la sesión de clasificación, donde se juegan las abichuelas para conocer en qué posición partirán en la carrera del domingo. Anecdótica fue la primera posición del japonés Ai Ogura en los terceros libres, una sesión que los clasificados directos a la Q2 se la toman con calma para no cometer un error y sufrir una caída que dañe su moto o su cuerpo de cara a la qualy.

