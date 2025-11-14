Acosta lidera los ensayos de MotoGP y se postula como favorito para ganar la carrera de Cheste El piloto murciano queda primero en los entrenamientos del viernes y buscará su primera victoria en la categoría reina en el Circuit Ricardo Tormo

El murciano Pedro Acosta logró este viernes el mejor tiempo en los ensayos clasificatorios del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, la vigesimosegunda y última ... prueba de la temporada de MotoGP, confirmando así sus buenas sensaciones en busca de su primera victoria en la categoría reina del motociclismo. «Siempre da gusto venir a Valencia, porque es la carrera que más cerca tengo de casa, es la que siempre me he sentido más querido por los fans, pero eso, si no somos rápidos, de nada nos vale. Entonces creo que lo estamos haciendo bastante bien, da un gustazo ver, aunque falta gente, pero ya hay gente en las gradas, gente sobre todo en esta del pit-lane, entonces a disfrutar del fin de semana y a ver si le podemos dar una alegría a los fans. Como digo, da gusto volver a Valencia, es un circuito que siempre me lo he pasado muy bien, cuando tenía 12 o 13 años estaba en el equipo del circuito, entonces es una pista donde he dado muchas vueltas», dijo el murciano tras los entrenamientos en el corralito de prensa.

Bajo temperaturas óptimas con 23ºC de media y con las tribunas del Circuit Ricardo Tormo lejos todavía de estar llenas, el piloto de KTM superó a los italianos Marco Bezzecchi (Aprilia) y Franco Morbidelli (Ducati-VR46). El español Álex Márquez (Ducati-Gresini), que ya tiene asegurado el subcampeonato, obtuvo la cuarta mejor marca del viernes. Cabe recordar que su hermano, el ya campeón del mundial y actualmente lesionado, Marc Márquez (Ducati) no se desplazó a Valencia para no correr riesgos en una prueba en la que ya no tiene nada en juego, evitando así agravar su lesión de cara a la temporada de 2026. 🔝 @37_pedroacosta shines on the final Friday of the 2025 season as Bezzecchi bounces back from a crash in Practice #ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/LleSuzsGdc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 14, 2025 Los pilotos que consiguieron los diez mejores tiempos participarán directamente en la Q2, la segunda parte de las clasificaciones que determinará el sábado las doce primeras posiciones en la parrilla de salida para la carrera al Sprint que se llevará a cabo ese mismo día y el Gran Premio del domingo. De vuelta a la competición tras lesionarse a finales de septiembre en una caída en Japón, Jorge Martín, campeón del mundo el año pasado, terminó la sesión en la vigesimosegunda posición. El español de Aprilia, que se perdió 14 de las 22 pruebas este año, busca principalmente sumar «vueltas y recopilar información» para la próxima temporada, más que obtener un buen resultado este fin de semana. El domingo, Martín recibirá una penalización de un doble «long-lap» (dos vueltas alargadas del circuito), tras haber sido declarado culpable del accidente que causó su caída, así como la de su compañero de equipo Marco Bezzecchi en el trazado nipón.

