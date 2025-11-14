Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pedro Acosta, en su KTM, en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. AFP

Acosta lidera los ensayos de MotoGP y se postula como favorito para ganar la carrera de Cheste

El piloto murciano queda primero en los entrenamientos del viernes y buscará su primera victoria en la categoría reina en el Circuit Ricardo Tormo

Marc Escribano

Marc Escribano

Cheste

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:34

Comenta

El murciano Pedro Acosta logró este viernes el mejor tiempo en los ensayos clasificatorios del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, la vigesimosegunda y última ... prueba de la temporada de MotoGP, confirmando así sus buenas sensaciones en busca de su primera victoria en la categoría reina del motociclismo. «Siempre da gusto venir a Valencia, porque es la carrera que más cerca tengo de casa, es la que siempre me he sentido más querido por los fans, pero eso, si no somos rápidos, de nada nos vale. Entonces creo que lo estamos haciendo bastante bien, da un gustazo ver, aunque falta gente, pero ya hay gente en las gradas, gente sobre todo en esta del pit-lane, entonces a disfrutar del fin de semana y a ver si le podemos dar una alegría a los fans. Como digo, da gusto volver a Valencia, es un circuito que siempre me lo he pasado muy bien, cuando tenía 12 o 13 años estaba en el equipo del circuito, entonces es una pista donde he dado muchas vueltas», dijo el murciano tras los entrenamientos en el corralito de prensa.

