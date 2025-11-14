Moreira se complica el título de Moto2 y tendrá que pasar por la Q1 del sábado El brasileño, máximo favorito para ganar el Mundial de la categoría intermedia, finaliza 19º en los entrenamientos del viernes en el Circuit Ricardo Tormo y deberá participar en la sesión de repesca

En Moto2 todavía no hay un campeón matemático, aunque solamente un milagro, o mejor dicho, una debacle, evitaría que el brasileño Diogo Moreira se coronase como mejor piloto del año en la categoría intermedia tras la finalización del Gran Premio de la Comunitat Valenciana en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Pues si había una pequeña esperanza para el español Manuel González, que debe ganar el domingo sí o sí y esperar a que Moreira quede decimoquinto o peor, ha aparecido este viernes.

Moreira terminó la segunda sesión de los entrenamientos libres en 19ª posición, lo que le deja fuera de la clasificación directa a la Q2 del sábado, por lo que tendrá que pasar por la matutina Q1 en busca de las dos plazas extra que se ofrecen en la repesca para pelear por la pole. El brasileño marcó un tiempo de 1'33.041, insuficiente para pasar el corte. Quizá la presión de tener el Mundial a tiro le pasó factura. Su rival, González, sí clasificó directamente a la Q2 al terminar en décima posición, con un 1'32.788.

An important #Moto2 Practice ends with @daniholgado96 fastest in front of @jakedixonracing and Dani Muñoz 👊@18ManuGonzalez secures a Q2 spot but Diogo Moreira does not 👀#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/HhuNu3kiu5 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 14, 2025

La sesión fue liderada por el valenciano Daniel Holgado. El de Sant Vicent del Raspeig condujo su moto del Aspar Team hasta la primera posición con un tiempazo de 1'32.408. Y es que Moto2 es la categoría con más representación de la Comunitat Valenciana, con hasta seis pilotos. Álex Escrig finalizó quinto, con un 1'32.662. El burrianense Sergio García fue 12º con un 1'32.829, seguido de cerca por el valenciano Iván Ortolà, con un 1'32.845 para ser 13º. Arón Canet, de Corbera, fue 16º con su 1'32.879, y el vallbonense Jorge Navarro fue 22º con un 1'33.424.

Cabe recordar que el foco deportivo del fin de semana está puesto en el Mundial de Moto2, que es el único que llega a la última carrera del año sin campeón decidido, aunque está casi sentenciado y solo un milagro cambiará la previsión. El brasileño Diogo Moreira ganó en Portugal y situó su ventaja sobre el español Manu González en 24 puntos, una cifra que, como el máximo de puntos que suma el ganador de una carrera es de 25, obliga al español a vencer en Cheste y a rezar porque el brasileño se caiga o finalice decimoquinto o peor. El valenciano Arón Canet, cuarto en el Mundial de Moto2, peleará con Barry Baltus por el tercer puesto del campeonato. Su rival, el belga, tiene 232 puntos, mientras que el de Corbera suma 226, con el británico Jake Dixon acechando con 215.