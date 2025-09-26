Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Regata en el puerto de Valencia. RCNV

Las 33 Millas A3 y el Trofeo Home-Dona abren el ciclo de regatas de crucero en el Real Club Náutico de Valencia

La prueba costera con solo tres tripulantes por barco se disputará el sábado 27 de septiembre, mientras que la regata mixta se albergará un día después

R. D.

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:07

El Real Club Náutico de Valencia abre el ciclo de regatas de Crucero ORC en València y con concluirá a finales de junio y principios ... de julio de 2026 con el emblemático y especial Trofeo SM La Reina, Copa Marcial Sánchez-Barcáiztegui, Homenaje a la Armada. Lo hace con dos pruebas destacadas en su calendario: 33 Millas A3 y Trofeo Home-Dona, ésta viene aplazada de la pasada temporada, ya que ese 12 de abril el viento se ausento por completo del área de regatas 'Manel Casanova'.

