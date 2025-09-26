Las 33 Millas A3 y el Trofeo Home-Dona abren el ciclo de regatas de crucero en el Real Club Náutico de Valencia

El Real Club Náutico de Valencia abre el ciclo de regatas de Crucero ORC en València y con concluirá a finales de junio y principios ... de julio de 2026 con el emblemático y especial Trofeo SM La Reina, Copa Marcial Sánchez-Barcáiztegui, Homenaje a la Armada. Lo hace con dos pruebas destacadas en su calendario: 33 Millas A3 y Trofeo Home-Dona, ésta viene aplazada de la pasada temporada, ya que ese 12 de abril el viento se ausento por completo del área de regatas 'Manel Casanova'.

La primera entrega será este sábado, 27 de septiembre, con las 33 Millas A3. Una prueba costera con un recorrido que espera poder cerrarse con esas 33 millas de recorrido y en la que solo la configuración de las tripulaciones está reservada para tres tripulantes por barco.

La participación para esta regata exigente, pero divertida, vuelve a ser muy alto. En las últimas ediciones la cita valenciana ha contado con cerca de 30 barcos y a falta del cierre oficial de inscripciones son ya 22 barcos los que tomarán la salida. Entre los que van a estar se encuentra dos de los vigentes campeones y que van a defender el título. M10 de los hermanos Francés Armengot en ORC 1 – 3 y Lassal, de Gonzalo Calvo en ORC 4-5, que el Cormorant, armado por Vicente Iranzo, navega ahora con una nueva unidad, un JV44 bajo el nombre de Crosswind.

Por lo que respecta al Trofeo Home-Dona, que cuenta con el patrocinio de Marvier Joiers, se disputará el domingo 28. Esta regata se debía haber celebrado el pasado 12 de abril. La ausencia total del viento ese día obligó al comité de regatas a aplazar la prueba y buscar en el calendario una fecha para poderla celebrar, siendo este domingo cuando se desarrollará.

El nivel de la flota también es alto, con muy buenas unidades en sus diversas categorías. Davincy, GDES-Aerox y Lassal se hicieron con el triunfo final. El barco de liderado por Ignacio Roig, junto a Alba Trullenque, se proclamaron campeones en Home-Dona, mientras que GDES-Aerox de Carlos Rosell fue el vencedor en 2 Homes – 2 Dones. Lassal, de Gonzalo Calvo, se hizo el título en Tripulación Mixta. Los tres estarán el domingo defendiendo el título.