El Trofeo València Vela Infantil ya tiene nuevos campeones

El Real Club Náutico de Valencia arranca con energía la temporada. Este fin de semana, el Trofeo València Vela Infantil ha contado con la ... participación de 143 regatistas (76 Optimist A y 67 Optimist B). La cita, además, representa la primera prueba de la Copa Autonómica de Optimist organizada por la Federación de Vela de la Comunitat.

Las condiciones climatológicas, en estas dos jornadas, han sido muy parecidas, con un viento débil y tardío. A pesar de ello, ha resultado suficiente para cerrar el programa establecido de seis pruebas, tres el sábado y tres este domingo.

La igualdad entre la flota Optimist A ha sido máxima y todo apunta a una temporada en la que no va a ver un claro favorito. En Optimist A el triunfador ha sido el local Pablo López (RCN de Valencia), y lo ha hecho por partida doble, ya que se ha alzado con el trofeo absoluto y sub-13 logrando 14 puntos, tras aplicarse un descarte y sumar parciales de 4-2-1-1-9-6.

El torrevejense Gonzalo Ballester (RCN Torrevieja), con 25 puntos, se llevado dos trofeos como segundo clasificado (absoluto y sub-13), mientras que el bronce en absoluto ha sido para el representante murciano Antonio López (CN Mar Menor Los Alcázares), con 35. Este mismo metal en sub-13 ha sido para Tomás Carbonell (CN Jávea), con 36.

En féminas la representante del CN Jávea, Alexandra Wang Liu, también ha brillado en Valencia. Con 75 puntos, se ha llevado el título en absoluto y sub-13. En su casillero destacan como mejores parciales 4 (3), 6 (4) y 5 (6). Le han acompañado en el podio Alejandra Sagrado (RCR Alicante) y María Antonia Pañalver (CN Mar Menor Los Alcázares). En cuanto a las sub-13, también se han subido en el podio Nikole Douglass (CN Jávea) y Atia Hoyo (RCN Valencia).

Por lo que respecta a la flota Optimist B, Gonzalo García (RCN de Valencia) se ha proclamado campeón al sumar 19 puntos, destacando dos triunfos parciales. La plata y el bronce han sido para Pelayo Reig (RCN Valencia) y Beltrán Mula (RCR Alicante), con 43 y 51 puntos respectivamente.

En sub-11 el podio se ha cerrado con Víctor Murenko (RCN Calpe), sumando 59 puntos, seguido de Francisco Sirvent (RCR Alicante) con 64, y Marco Mari (RCN de Torrevieja).

Indie Crosbie (CN Jávea) se ha proclamado campeón sub-11 en féminas, con 15 puntos y tres triunfos parciales. Chloe Benimeli (CN Oliva) ha sido segunda con 46, mientras que el tercer puesto del cajón ha sido para Alis Gracia (RCN Torrevieja) con 50 puntos.

En Optimist B sub-11 el podio ha estado encabezado por Triana Pérez, seguida de Carmen Bernabé, ambas del RCN Torrevieja. El tercer puesto se lo ha adjudicado la calpina Meta Isabel Arnasiute.