Andrés Arlandis asume la presidencia del Real Club Náutico de Valencia
La nueva Junta Directiva toma el relevo al mandato de Marisa Arlandis en la gestión del Club para los próximos cuatro años
R. D.
Valencia
Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:04
El Real Club Náutico de Valencia inicia una nueva singladura en su historia, con 122 años de camino recorrido, de ser todo un referente en ... lo social, institucional y deportivo. Lo hace con una nueva Junta Directiva, un nuevo proyecto que ha venido bajo el lema: «Recuperar el rumbo» y liderado por un equipo al que se ha colocado al frente Andrés Arlandis, quien se convierte en el decimosexto presidente del RCN de Valencia.
Arlandis, junto a su equipo, se impuso en los comicios celebrados el pasado sábado 13 de septiembre, siendo la candidatura más votada con 297 votos. Tras el periodo de reclamaciones y superado el trámite administrativo, la Junta Electoral proclamaba este jueves la nueva Junta Directiva que se pone ya al frente de la institución.
El nuevo presidente se presentaba a los Socios con una propuesta de futuro moderno, transparente y participativo, con el objetivo de lograr un club más actual, siendo su principal y única referencia el poder representar a toda la masa social y cuya participación se activa.
En las líneas marcadas por la nueva Junta Directiva, como primeros retos que afrontarán a corto plazo, se ha establecido «la unidad estratégica para la renovación de la concesión, con ello se pretende garantizar su continuidad como institución, seguir creciendo en la vida social y deportiva del Club, modernización y digitalización completa de los servicios que ofrece a los socios», destacan.
Uno de los temas 'más comprometidos' es la renovación de la concesión con la Autoridad Portuaria, en este sentido el nuevo presidente ha destacado: «El RCN de Valencia no es un simple inquilino, es un referente social y deportivo con más de 120 años de historia. Nuestra posición será firme: defenderemos la continuidad del Club con un modelo económico viable, que dé seguridad jurídica a los socios y permita invertir en el futuro», añadiendo que «la esencia primordial de nuestro Club es la Náutica, y de esto va la renovación de nuestra concesión. Vamos a sentarnos con la Autoridad Portuaria de València con respeto, talante y la fuerza de representar a miles de socios y a una institución que es patrimonio vivo de València».
Por lo que respecta a los grandes retos para los próximos cuatro años, el equipo de Arlandis los sustenta en tres principales bloques. «El primero, el institucional: asegurar la concesión y que el Club no quede en manos de la incertidumbre», destaca Arlandis quien, además, señala como segundo objetivo el económico. «Pretendemos ser más eficientes en la gestión, planificar con previsión y apostar por inversiones sostenibles, garantizando estabilidad y crecimiento sin improvisaciones».
Por último, la nueva Junta Directiva, tiene como gran desafío el área social y deportivo. «Queremos recuperar el liderazgo en la vela y volver a dar vida a todas las secciones. El RCN de Valencia debe ser un Club con actividad, no un espacio apagado y triste. A esto se suma un desafío fundamental: cuidar nuestras instalaciones con un plan serio y constante de mantenimiento, porque solo con un Club cuidado y digno podremos devolver al RCNV el prestigio que se merece».
La Junta Directiva que preside Andrés Arlandis está formado por José Martínez, como Vicepresidente; Vicente Iranzo, Comodoro; Antonio M. Daroqui, Secretario; Carlos Quijada, Tesorero, mientras que Marta Rodrigo, Sergio Ferrando, Salvador Bueno, Abdón Ibáñez, Eduardo Soriano, Antonio Ballester, Antonio Garcés, Manolo Blat, Miguel Contreras y Juan A. Martínez, actuarán como vocales.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.