Andrés Arlandis gana las elecciones del Real Club Náutico de Valencia

El Real Club Náutico de Valencia cerró este sábado un capítulo importante y que quedará en la historia de la institución centenaria. Los socios con ... derecho a voto, en torno a unos 1.700, estaban convocados para elegir a la Junta Directiva que dirigirá la entidad en los próximos cuatro años. Tras dar oficialidad a las candidaturas a la presidencia por parte de los socios interesados en liderar la institución en la primera semana de agosto, con las presentadas por parte Andrés Arlandis Fos, Marisa Arlandis Pardo y Jaime Lloris Asensio era el momento de la verdad.

A las 8:30 horas se abrían de manera oficial las urnas. Una jornada que discurrió dentro de una normalidad destacada y en la que la nota principal fue la alta participación de los socios. A las 20 horas la mesa electoral daba por cerrada la convocatoria y procedía al conteo de votos. Tras el escrutinio de las papeletas depositadas en la urnas, los resultados arrojaron que la candidatura de Andrés Arlandis Fos fue la más votada, con 297 votos, con lo que se fue el ganador de las elecciones. Jaime Lloris Asensio obtuvo 246 votos y Marisa Arlandis Pardo, la actual presidenta antes de las elecciones, quedó en último lugar con 168 votos. Tras el período establecido para posibles reclamaciones y resoluciones, la Junta Electoral proclamará oficialmente al Presidente y su Junta Directiva que gestionará el futuro de la entidad en los próximos días. Si no hay ningún giro en ese proceso protocolario, el nuevo presidente de la institución será Andrés Arlandis Fos.

Conviene recordar que estas elecciones han sido anticipadas y que llegaron como fórmula para atajar la crisis de gobierno en la junta directiva que comenzó con la dimisión de 11 personas de las 15 que conformaban la lista que ganó las elecciones en marzo de 2022. Algo que provocó que la presidenta, Marisa Arlandis, se viera obligada a aceptar los requerimientos que varios socios le hicieron llegar para convocar elecciones anticipadas. Los pasos comenzaron el sábado 14 de junio en la Asamblea Ordinaria de cada año, previa a la regata de la Copa de la Reina. Ese mismo día se celebró una junta extraordinaria para aprobar la celebración de elecciones. Uno de los requerimientos más claros que recibió la entonces presidenta dejó encima de la mesa la opción de denunciar la situación si no convocaba elecciones puesto que la cascada de dimisiones le habían dejado al margen de lo que marcan los estatutos en cuanto a su mandato legal.