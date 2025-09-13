Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Andrés Arlandis, en el centro, junto al resto de su candidatura. rcnv

Andrés Arlandis gana las elecciones del Real Club Náutico de Valencia

Los socios deciden virar el rumbo de la institución centenaria. La actual presidenta Marisa Arlandis, que se vio obligada a los comicios anticipados, obtiene 168 votos por 297 de los vencedores y queda en último lugar

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:37

El Real Club Náutico de Valencia cerró este sábado un capítulo importante y que quedará en la historia de la institución centenaria. Los socios con ... derecho a voto, en torno a unos 1.700, estaban convocados para elegir a la Junta Directiva que dirigirá la entidad en los próximos cuatro años. Tras dar oficialidad a las candidaturas a la presidencia por parte de los socios interesados en liderar la institución en la primera semana de agosto, con las presentadas por parte Andrés Arlandis Fos, Marisa Arlandis Pardo y Jaime Lloris Asensio era el momento de la verdad.

