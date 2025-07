Oliveira reconoce la potencia de Topuria: «Nadie me había noqueado antes»

Ilia Topuria va camino de forjar su propia leyenda, si es que no lo ha hecho ya. El hispano-georgiano se proclamó hace poco como el primer doble campeón del mundo invicto ... (17-0), en peso ligero y pluma, en otra pelea histórica y para el recuerdo, mandando a dormir en menos de tres minutos a otro icono más de la UFC: Charles Oliveira (35-11). 'Do Bronx', como se le conoce mundialmente al brasileño, ha reconocido en un podcast de su país que con 'El Matador' le pasó algo que nunca le había ocurrido con otro combatiente de MMA. El luchador de 35 años, en sus anteriores peleas contra los mejores del mundo, como Max Holloway, Islam Makhachev o Alexander Volkanovski, sí había sido derribado, ya fuese por una patada o un jab directo a su cara; sin embargo, nunca había sido noqueado del todo. Pues llegó Ilia Topuria, que ya aventuró en repetidas ocasiones el destino de 'Do Bronx', y consiguió tumbar a Oliveira en menos de tres minutos y en el primer asalto.

Ahora, en ese mismo podcast, el brasileño señalaba que nunca antes se había enfrentado cara a cara con un peleador tan duro y con tanta potencia en sus manos. «Ilia es el pegador más duro al que me he enfrentado. No se puede negar. He recibido golpes muy fuertes de tipos como Gaethje, Poirier o Chandler, que solo terminaron en un knockdown… Nunca me habían noqueado», reconoció. Es más, en sus 15 años de dilatada experiencia se pueden encontrar ejemplos similares en los que sufrió un knockdown, pero logró reponerse rápidamente e incluso terminar ganando sus peleas. Véanse sus remontadas ante Justin Gaethje, Michael Chandler o Dustin Poirier, quienes consiguieron conectar un golpe para mandar a Charles al suelo pero que, al final, acabaron perdiendo. Al ser esta situación algo totalmente insólito para el luchador brasileño, unos minutos más tarde de haber sido noqueado se encontraba totalmente confuso y desorientado, llegando a preguntarle a su propio equipo qué era lo que había ocurrido: «Me habían derribado con puñetazos, pero esta vez me noquearon. Fue algo nuevo para mí. No sabía qué había pasado», comentó.

Además, Topuria es uno de esos peleadores que genera cierta frustración en sus rivales a la hora de pelear, ya que su estrategia y confianza —la cual está llevando a la perfección últimamente— ha provocado que sus contrincantes no puedan aprovecharse de sus puntos fuertes ni llevar la pelea a su terreno. El propio Oliveira señalaba que, si tuviese la oportunidad de volver a ese punto exacto, ejecutaría su plan de forma distinta: «Cambiaría todo lo que hice en la pelea. Todo lo que entrené no lo puse en práctica. La estrategia era golpear y salir, pisar las rodillas, patear la pantorrilla, usar secuencias de manos para poder patear a la cabeza, mantener la distancia con las patadas frontales, no quedarme quieto… pero cuando comenzó la pelea no hice nada de eso», reconoció Charles en AG Fight. Sin embargo, una vez la pelea terminó, ambos peleadores se mostraron el respeto que merecían e Ilia, siempre caballero con sus rivales, le deseó una pronta recuperación a 'Do Bronx', quien tiene en mente reponerse del KO y retomar sus peleas allá por noviembre: «Max peleará en julio. Yo peleé en junio. Creo que noviembre sería el momento perfecto. Sería una gran pelea. Él ya dijo que le gustaría este combate. ¿Por qué no hacerlo?», finalizó.

Islam Makhachev, el deseo de Ilia

Una pelea que, a corto plazo, no se dará será la de Islam Makhachev contra Ilia Topuria. El excampeón de peso ligero siempre ha sido el último objetivo del hispano-georgiano, que, antes de que tuviese la pelea contra Oliveira, deseaba con todas sus fuerzas enfrentarse al daguestaní. «Mi objetivo real siempre fue Islam. Como decidió huir, tuvo que ser Charles», recordaba estos días en una entrevista con TMZ Sports. «Y mira, creo que él tomó una gran decisión. Si la UFC le hubiera ofrecido pelear contra Justin Gaethje u otro contendiente de la división, creo que se hubiera quedado en las 155 libras», señalaba hace unos días. Sin embargo, el ruso ha subido a las 170 libras y apunta a que estará en esta división por un largo tiempo.