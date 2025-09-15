Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El nuevo campo del club de golf El Bosque. E. B.

El club de golf El Bosque celebra 50 años de su modelo de calidad estrenando campo

Más de 300 socios participaron en el torneo que simbolizó la resiliencia del club ubicado en Godelleta tras la dana

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:30

El club de golf El Bosque, ubicado en Godelleta, conmemoró su 50 aniversario este pasado fin de semana, con la celebración de un torneo que ... reunió a más de 300 socios y que sirvió además para estrenar oficialmente el campo renovado tras los daños ocasionados por la dana. La cita puso en valor el modelo de calidad que caracteriza al club desde su fundación y que lo ha consolidado como uno de los referentes del golf en España.

