El club de golf El Bosque celebra 50 años de su modelo de calidad estrenando campo

El club de golf El Bosque, ubicado en Godelleta, conmemoró su 50 aniversario este pasado fin de semana, con la celebración de un torneo que ... reunió a más de 300 socios y que sirvió además para estrenar oficialmente el campo renovado tras los daños ocasionados por la dana. La cita puso en valor el modelo de calidad que caracteriza al club desde su fundación y que lo ha consolidado como uno de los referentes del golf en España.

Durante los días 12 y 13 de septiembre, el club valenciano organizó una competición con gran acogida entre los socios, que pudieron elegir entre diferentes turnos de juego, desde las salidas consecutivas del viernes hasta los tiros de pistola del sábado. El torneo se jugó a una vuelta de 18 hoyos, como es tradición en el club, sobre un recorrido mejorado tras un intenso periodo de reconstrucción por los efectos de la dana. Tan solo nueve meses después del temporal que arrasó buena parte de sus instalaciones, el club de golf El Bosque consiguió reabrir la totalidad de su campo el pasado 26 de julio, presentando una versión del campo más funcional, sostenible y preparada para el futuro.

«Hemos sido y somos mucho más que un club de golf. Somos una familia que ha crecido y ha compartido juntos medio siglo de recuerdos. Este 50 aniversario ha coincidido con la reapertura de nuestro campo, 10 meses después de la dana, lo que simboliza también una mirada de resiliencia hacia el futuro», afirmó Jorge Morata, presidente del club de golf El Bosque. El programa de actividades incluyó premios, sorteos, sorpresas, la tradicional barbacoa y un innovador reto con la tecnología Toptracer, un sistema que permite el seguimiento en tiempo real de la bola y muestra la trayectoria de cada golpe en monitores individuales ubicados en los puestos de prácticas. El broche lo puso la fiesta conmemorativa del sábado por la noche, celebrada en la zona de la piscina, donde socios y acompañantes brindaron juntos por el pasado y el futuro del club.

Por su parte, el gerente del club, Guillermo Goiria, subrayó el papel de los socios en este éxito colectivo: «Más de 300 jugadores han participado en un torneo que ha sido un auténtico homenaje a nuestra historia. La implicación y entusiasmo de todos han hecho posible una celebración inolvidable». Con este torneo de 50 aniversario, el club de golf El Bosque ha celebrado sus primeras cinco décadas de vida, reafirmando su apuesta por la calidad, la innovación y la comunidad que lo define. Cabe recordar que el club de golf El Bosque fue inaugurado en 1975 y es uno de los seis campos, que junto con RC Valderrama y RCG Sotogrande, el prestigioso diseñador Robert Trent Jones Sr firmó en España. Con una superficie total de 45 hectáreas, sus altas prestaciones deportivas se combinan con un enfoque muy familiar, con una oferta lúdica que incluye piscina, pádel, fútbol y otras actividades destinadas a los más jóvenes de la familia.