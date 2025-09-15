Quique Llopis no falla y sueña con coronarse en el Mundial El atleta valenciano pasa la previa y se clasifica para las semifinales de los 110 metros vallas

Marc Escribano Valencia Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:15 Comenta Compartir

La final de los 110 metros vallas del Campeonato del Mundo de atletismo será este martes, y en esa prueba aspira a estar el valenciano Quique Llopis, que fue cuarto el año pasado en los Juegos Olímpicos y una de las opciones claras de medalla para España en este certamen. El atleta de Bellreguard lanzó un mensaje de autoridad este lunes al ganar su serie de primera ronda con un tiempo de 13.22 y sellar el boleto a semifinales.

El vallista valenciano fue el tercero mejor en el global de todos los competidores de la ronda, únicamente superado por los jamaicanos Tyler Mason (13.17) y Orlando Bennett (13.20). Llopis superó incluso en su serie al favorito estadounidense, Cordell Tinch, que se clasificó sin sufrir, con un tiempo de 13.31.

Sufriendo, avanzó también el estadounidense Grant Holloway (13.27, cuarto de su serie), vigente campeón mundial y olímpico pero alejado de su mejor forma esta temporada. No pudo sin embargo pasar a semifinales el otro español en liza en esos 110 metros vallas, Asier Martínez, bronce en el Mundial de Eugene 2022 y que esta vez solo fue séptimo en su serie (13.63).