Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana reclama todas las alertas que se emitieron por el 112, las instrucciones del Es Alert y los SMS a grupos de emergencias
El valenciano Quique Llopis. REUTERS

Quique Llopis no falla y sueña con coronarse en el Mundial

El atleta valenciano pasa la previa y se clasifica para las semifinales de los 110 metros vallas

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:15

La final de los 110 metros vallas del Campeonato del Mundo de atletismo será este martes, y en esa prueba aspira a estar el valenciano Quique Llopis, que fue cuarto el año pasado en los Juegos Olímpicos y una de las opciones claras de medalla para España en este certamen. El atleta de Bellreguard lanzó un mensaje de autoridad este lunes al ganar su serie de primera ronda con un tiempo de 13.22 y sellar el boleto a semifinales.

El vallista valenciano fue el tercero mejor en el global de todos los competidores de la ronda, únicamente superado por los jamaicanos Tyler Mason (13.17) y Orlando Bennett (13.20). Llopis superó incluso en su serie al favorito estadounidense, Cordell Tinch, que se clasificó sin sufrir, con un tiempo de 13.31.

Sufriendo, avanzó también el estadounidense Grant Holloway (13.27, cuarto de su serie), vigente campeón mundial y olímpico pero alejado de su mejor forma esta temporada. No pudo sin embargo pasar a semifinales el otro español en liza en esos 110 metros vallas, Asier Martínez, bronce en el Mundial de Eugene 2022 y que esta vez solo fue séptimo en su serie (13.63).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta roja por lluvias y las pedanías con alerta naranja
  2. 2 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  5. 5

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  6. 6 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria
  7. 7 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  8. 8 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  9. 9

    El misterio sobre la llamada de ocho minutos de Polo durante el Cecopi
  10. 10 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Quique Llopis no falla y sueña con coronarse en el Mundial

Quique Llopis no falla y sueña con coronarse en el Mundial