El Balonmano Mislata estrena la nueva temporada con una victoria ante el Castellón

La temporada 2025-26 de la Primera División Nacional masculina de balonmano dio comienzo y tuvo uno de sus primeros partidos en el Pabellón La ... Canaleta. Allí, el Club Balonmano Mislata comenzó con buen pie su andadura en la categoría y superó por 32-22 al Balonmano Castellón, en el marco del Grupo E de la división.

El primer tiempo transcurrió con una paridad, en gran parte, producto de la falta de ritmo de ambos conjuntos al estar a inicios de la temporada. Rodrígo Navarro León marcaba los tiempos de la visita, mientras que Hugo Herraiz, que anotó cuatro goles; y el debutante argentino Tomás de San Roque, con otros tres; lo hacían para el dueño de casa, que además contaba con los clásicos goles de Alberto Hernández Bel, con seis tantos. La igualdad quedó grabada con un marcador de 12-11 al descanso.

La segunda etapa fue toda del equipo valenciano. Jorge Ferrer, que volvió al club, se agrandó en la portería y explotó el zurdo Saúl Miralles, que marcó siete goles. Además, el local contó con buenas tareas de otros dos debutantes: el también argentino Santino Boado, que hizo tres tantos; y Alexandru Herghiligiu. A los diez minutos del complemento, el Balonmano Mislata logró un parcial de 4-0, que comenzó a decantar el resultado en su favor. Al final, fue victoria para los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini por 32-22.

Con este resultado, el Balonmano Mislata da inicio a una nueva temporada de la mejor manera, a pesar de contar con varias bajas por lesión. La próxima semana, los de Valencia visitarán al Balonmano Petrer, que en la jornada inaugural dieron cuenta de Puerto de Sagunto B como visitantes. Cabe recordar que el Balonmano Mislata se fundó en 2005 y tiene el doble objetivo de alcanzar el máximo nivel deportivo en el balonmano español y actuar como dinamizador e integrador social local en el Área Metropolitana de Valencia en su condición de escuela deportiva de base. Actualmente apuesta por un proyecto integral de 360° donde el deporte, la salud, la diversión y la sociedad sean uno solo.