El Balonmano Mislata deja su invicto en Leganés, pero sigue arriba en la clasificación

La Jornada 5 del Grupo E de la Primera División Nacional vio caer al invicto del Club Balonmano Mislata en la competición. En un partido ... complicado en la pista del Balonmano Leganés, los de Valencia lucharon contra el rival y contra sus propios errores y terminaron siendo derrotados por 30-28. El trámite del partido fue parejo, con ambos equipos trabajando de buena manera tanto sus ataques como sus defensas. La primera pequeña ventaja fue para la visita, que se puso 6-8 en el marcador. Irónicamente, ese sería el punto de quiebre en el partido. En el resto de la primera etapa, el Balonmano Mislata comenzó a perder muchos balones en ataque y a relajar su defensa. Todo esto fue aprovechado por el Balonmano Leganés, que se fue al descanso en ventaja por un claro 18-13.

El inicio del complemento continúo siendo de esa manera, con los valencianos fallando mucho y el dueño de casa acertando. Así se dio la máxima diferencia en el marcador, de nueve goles en el 23-14. Poco a poco, los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini fueron volviendo a encontrar más aciertos que fallos y a reducir distancias en el marcador, pero el daño ya estaba hecho. El 30-28 final refleja la pelea que dio la visita en el cierre del encuentro, pero la ventaja que había sacado antes el Leganés fue suficiente para quedarse con los dos puntos.

Saúl Miralles fue uno de los goleadores del partido, con 6 tantos, acompañado por Alberto Hernández Bel, Javier Bello y Tomás de San Roque, todos con 4 para la visita. En el dueño de casa, Raúl Blasco también anotó 6 goles, mientras que David Rueda hizo 5 y Diego Rueda, 4. De esta manera, el Balonmano Mislata recibe su primera derrota en la competición, pero no resiente mucho su ubicación en la clasificación -es cuarto- ya que también cayeron el Balonmano Petrer y el Balonmano Águilas, que están en lo alto de la tabla junto con los valencianos. La próxima semana, el Balonmano Mislata buscará volver al triunfo al recibir al Balonmano Móstoles en el Pabellón La Canaleta.