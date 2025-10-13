Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una acción del partido del Balonmano Mislata. B. M.

El Balonmano Mislata deja su invicto en Leganés, pero sigue arriba en la clasificación

En un partido complicado en la pista del equipo madrileño, los de Valencia lucharon contra el rival y contra sus propios errores y terminaron siendo derrotados por 30-28

Redacción Deportes

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 09:57

Comenta

La Jornada 5 del Grupo E de la Primera División Nacional vio caer al invicto del Club Balonmano Mislata en la competición. En un partido ... complicado en la pista del Balonmano Leganés, los de Valencia lucharon contra el rival y contra sus propios errores y terminaron siendo derrotados por 30-28. El trámite del partido fue parejo, con ambos equipos trabajando de buena manera tanto sus ataques como sus defensas. La primera pequeña ventaja fue para la visita, que se puso 6-8 en el marcador. Irónicamente, ese sería el punto de quiebre en el partido. En el resto de la primera etapa, el Balonmano Mislata comenzó a perder muchos balones en ataque y a relajar su defensa. Todo esto fue aprovechado por el Balonmano Leganés, que se fue al descanso en ventaja por un claro 18-13.

