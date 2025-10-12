Contundente victoria del Familycash Xàtiva de voleibol ante el Michelin Almeria (0-3)

La segunda jornada liguera de los representantes masculino y femenino del Club Voleibol Xàtiva en categorías nacionales tuvo doble desplazamiento a tierras de Andalucía. Buenos ... partidos que trajeron una de cal y una de arena. La alegría para el Familycash Xàtiva voleibol masculino ganó por 0-3 al Michelin Mintonette Almería (17-15, 15-25 y 25-27). El femenino AHORA Voley Xàtiva no pudo puntuar en la cancha del AVG Almería y cedieron por 1-3 (25-14, 19-25, 25-16 y 25-14).

En la Superliga2 masculina, la categoría de plata del voleibol español, se disputó la segunda jornada, que tuvo la anulación por meteorología del partido entre el Palma de Mallorca y el Marbella de Málaga. Los de Borja Reyes y Daniel Mata demostraron en el primer set que iban a por todas, y pronto lograron las primeras diferencias (5-10). Una ventaja que les permitió arriesgar en su juego, tanto en saque como en ataque, facilitando el control del partido (15-21) y ganando finalmente por 17-15. Una segunda manga casi calcada de la primera, en la que los andaluces luchaban con uñas y dientes ante un conjunto setabense con una mayor regularidad (7-12). Una eficacia colectiva significativa, los llevo a ganar por 15-25 poniendo el favorable 0-2 a sets en el marcador. El Michelin Mintonette Almería, no se resignaría en ningún momento, pese a la diferencia en el marcador, y en el tercer y ultimo set jugaron a destajo, arriesgando lo indecible, lo que obligaba a los de Xàtiva a ser algo mas conservadores. La igualdad permaneció en el marcador durante una buena parte del periodo (17-17). Los de Xàtiva se adelantaron ligeramente con un ataque contundente (17-19), y llegaron a conseguir con mucho trabajo aumentar la diferencia en los momentos finales con un ataque muy efectivo (20-24), aunque cuando todo parecía cerrado, surgió de nuevo el tesón y la fuerza de los andaluces, que consiguieron empatar (24-24) llevando el final a un resultado incierto, que finalmente lograban resolver el equipo de Xàtiva con dos buenas acciones de Amorós.

En cuanto a la Primera División nacional femenina, el AHORA vóley Xàtiva no logró puntuar en la cancha del AVG Almería, en un partido irregular de las setabenses. En el primer set arrancaron mal (4-1), aunque lograron remontar con buen juego (4-5), el partido entró en una fase de igualdad (12-11). Sin embargo, entraron en un bache que hizo incrementar las diferencias a las locales (18-12), lo que obligaba a pedir varios tiempos muertos para tratar de revertir la situación. Demasiada ventaja para gestionar la remontada y finalmente cedieron por 25-14. Cambiaba el panorama en el segundo set, las setabenses pronto tomaron la iniciativa pese a la igualdad en el marcador (15-16). Un excelente final de set en el que aprovecharon los errores de las locales que estaban presionadas por el marcador adversos, hizo que las de Xàtiva pusieron en tablas el partido con un gran juego (19-25). El tercer set transcurría con bastante igualdad (5-4). Pero una serie de errores no forzados dieron ventaja a las locales, que trabajando bien en saque y ataque consiguieron de nuevo una ventaja significativa (20-12). Las de Xàtiva trataron de reaccionar, pero las locales mostraron una gran defensa que impedía la reacción visitante. Empiezan bien posicionadas las de Xàtiva en el cuarto y último juego (1-3), con frescura en el juego, pero el joven equipo no tuvo continuidad, algo necesario en esta categoría, y de nuevo las andaluzas se adueñaron de la situación, manejando los tiempos del partido y ganando merecidamente por 25-14.