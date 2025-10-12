Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un instante del partido del Club Voleibol Xàtiva. C. V. X.

Contundente victoria del Familycash Xàtiva de voleibol ante el Michelin Almeria (0-3)

El equipo masculino valenciano suma un nuevo triunfo, mientras que el AHORA Voley Xàtiva femenino cae por 3-1 contra el AVG Almería

Redacción Deportes

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:42

La segunda jornada liguera de los representantes masculino y femenino del Club Voleibol Xàtiva en categorías nacionales tuvo doble desplazamiento a tierras de Andalucía. Buenos ... partidos que trajeron una de cal y una de arena. La alegría para el Familycash Xàtiva voleibol masculino ganó por 0-3 al Michelin Mintonette Almería (17-15, 15-25 y 25-27). El femenino AHORA Voley Xàtiva no pudo puntuar en la cancha del AVG Almería y cedieron por 1-3 (25-14, 19-25, 25-16 y 25-14).

