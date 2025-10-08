El valenciano que deslumbra en Alemania y que quiere recuperar el Real Madrid

José María Andrés Baixauli, más conocido popularmente como Chema Andrés, tiene nombre y apellidos valencianos. A sus 20 años de edad, ahora compite en la ... Bundesliga. Y en las filas del Stuttgart está deleitando con su fútbol, donde ya ha pasado a erigirse como una de las figuras destacadas del plantel bávaro.

El mediocentro de perfil defensivo pero con una notable finalización ha sido partícipe en los ocho encuentros de su equipo, donde además ha anotado un gol y ha repartido una asistencia. En el Stuttgarter Kampfbahn ya le adoran y saben que ha sido todo un acierto su llegada este verano procedente de las filas del Real Madrid.

Es por este motivo que, apenas unos meses después de su salida, en la capital ya se replantean su regreso. Chema Andrés puede volver al Real Madrid en unas condiciones mejores que si fuera hacia otro destino, gracias a distintas cláusulas y política que aplica el club madridista con los jugadores que pasan por su cantera. En este caso, el jugador compitió antes en las categorías inferiores del Levante UD, pero su proyección le llevó a dar un salto mayor y rehusó a seguir con los colores azulgranas.

Aunque Xabi Alonso tiene bien cubierto actualmente el puesto de centrocampistas, también por el vínculo contractual de sus jugadores, el buen hacer de Chema Andrés, que todavía cuenta con margen de mejora, le llevan a ser una alternativa más que interesante. En una coyuntura muy pareja se encuentra Nico Paz, otro canterano que actualmente milita en el Como, por el que también estudian una repesca.