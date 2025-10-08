Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Amparo Fabra hará los segundos trajes de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte tras la renuncia de Fabuel
Chema Andrés, en un partido con el Stuttgart. AFP

El valenciano que deslumbra en Alemania y que quiere recuperar el Real Madrid

Tras salir de las categorías inferiores del Levante y pasar al club madridista, el centrocampista se ha convertido en una de las estrellas del Stuttgart

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:49

Comenta

José María Andrés Baixauli, más conocido popularmente como Chema Andrés, tiene nombre y apellidos valencianos. A sus 20 años de edad, ahora compite en la ... Bundesliga. Y en las filas del Stuttgart está deleitando con su fútbol, donde ya ha pasado a erigirse como una de las figuras destacadas del plantel bávaro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  2. 2 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  3. 3 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  4. 4

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  5. 5 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  6. 6 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  7. 7

    Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»
  8. 8

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  9. 9 Cañizares desvela el día que rechazó a Ábalos: «No soporté esa prepotencia»
  10. 10 Nace la hija de Joana Sanz y Alves seis meses después de que el jugador fuera absuelto de violación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El valenciano que deslumbra en Alemania y que quiere recuperar el Real Madrid

El valenciano que deslumbra en Alemania y que quiere recuperar el Real Madrid