Lionel Messi. Johnnie Izquierdo/Getty Images/AFP

El mensaje de Messi tras perder Argentina el Mundial Sub-20 frente a Marruecos

La derrota del combinado albiceleste empuja al astro a enviar un mensaje en las redes sociales

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:07

Marruecos ha entrado este domingo en la historia de los Mundiales Sub-20 al conquistar su primer título con una victoria (2-0) sobre la favorita Argentina en la final disputada en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Marruecos, una potencia futbolística en alza, se impuso con dos tempranos goles del delantero Yassir Zabiri, autor de un doblete con tantos en los minutos 12 y 29 del partido. Las claves estuvieron en su intenso juego físico y en un ataque letal encarnado en Yassir Zabiri, Gessime Yassine y Othmane Maamma.

Argentina, presente en 18 de las 24 ediciones de la Copa Mundial Sub-20 y la selección más ganadora con seis títulos, no conquista el torneo desde 2007 en Canadá.

El mensaje de Messi en Instagram.

La derrota del combinado albiceleste empujo a Lionel Messi a enviar un mensaje en las redes sociales. El astro argentina publicó en Instagram palabras de aliento a los jóvenes compatriotas que perdieron frente a Marruecos: «Cabeza en alto muchachos. Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón».

Messi, de 38 años, cuenta en su palmarés con un título Mundial Sub-20, el disputado en 2005 en Países Bajos, donde fue máximo goleador y mejor jugador.

