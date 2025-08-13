Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lamine Yamal en el partido ante el Como. AFP

Mallorca - FC Barcelona: horario y dónde ver el debut de los de Flick en LaLiga

El conjunto catalán busca repetir el título logrado la pasada temporada

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:11

La Liga arranca este viernes 15 de agosto y el FC Barcelona defiende el título que logró la temporada pasada. El conjunto de Hansi Flick arrasó este año también se posiciona como el principal favorito para ganar el campeonato. Sin embargo, el gran sueño de los catalanes es conseguir la Champions que no logran desde 2015.

El Barça comenzará el curso fuera de casa con un partido nada sencillo ante el Mallorca en Son Moix. El equipo llega con una pretemporada en la que ha disputado cuatro choques y se ha impuesto en todos. El último de ellos fue en el Joan Gamper con una contundente goleada por 5-0 ante el Como.

Ahora llega el momento de la competición oficial y el Barcelona llega con sus mejores hombres en forma. Lamine Yamal, Raphinha o Pedri serán los futbolistas más importantes de un vestuario que ha perdido al central, capital la temporada pasada, Íñigo Martínez.

Rashford y Joan García han sido las incorporaciones más destacadas y esperan darle al equipo ese rendimiento extra que necesitan para pelear todos los títulos. El primer once de la temporada de Flick podría ser el siguiente: Joan García; Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Fermín, Raphinha, Lamine y Ferran.

El encuentro será este sábado a las 19:30 horas en el estadio Son Moix (Palma de Mallorca). Se podrá ver en televisión a través de Movistar La Liga.

