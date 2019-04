Jornada 31 Zidane asegura que no ha decidido quiénes le sobran Zinedine Zidane observa las evoluciones de Gareth Bale durante el entrenamiento de este viernes. / Emilio Naranjo (Efe) El técnico del Real Madrid dice no estar «preocupado» pese a la derrota en Mestalla y vuelve a cerrar filas con su plantilla ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 5 abril 2019, 13:24

Zinedine Zidane alcanzará este sábado ante el Eibar el centenar de partidos de Liga dirigiendo al Real Madrid, en los que ha firmado un porcentaje de victorias del 70%. Ingresará así en un club que hasta ahora sólo tenía seis integrantes -Miguel Muñoz, Vicente del Bosque, Leo Beenhakker, Luis Molowny, José Mourinho y Miljan Miljanic-. Un aniversario agriado por la derrota que sufrió su equipo ante el Valencia, la primera tras el retorno del marsellés. Levantar el alicaído ánimo de sus pupilos es el objetivo del galo frente al conjunto armero, que en la primera vuelta le dio un repaso a los blancos en Ipurua (3-0).

«Vamos a jugar contra un equipo que viene de una temporada muy buena y que va a venir a intentar puntuar. Lo que queremos hacer es seguir con lo que estamos haciendo. Vi muchas cosas después del partido de Valencia para decir que jugamos horrible. Es mentira. Lo que tenemos que hacer es mejorar cosas para mañana pero pensar que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo todo mal», dijo Zidane, que aseguró que no ha decidido aún quiénes tendrán que salir en verano del Real Madrid para abrir paso a la regeneración de una escuadra que está firmando una campaña horripilante y no se mostró inquieto por el varapalo sufrido en Mestalla. «Yo no estoy preocupado. Es lo que hay. Nos faltan ocho partidos y lo tenemos que acabar bien. Los jugadores piensan lo mismo», dijo cuando se le preguntó qué es lo que más quebraderos de cabeza le da respecto a lo que ha visto desde que volvió.

Volvió a cerrar filas Zidane con su plantilla en una rueda de prensa más tensa que las anteriores. «No te puedo decir en dos minutos lo que ha pasado. Son cosas que hay que aceptar. Vosotros sabéis también lo que ha ganado toda esta gente. ¿Me puedes sacar y decir lo que han ganado últimamente, desde hace seis, siete u ocho años?», atajó el marsellés, que admitió que se trata de un año «difícil y complicado» pero defendió que les faltan ocho partidos y que lo van a intentar «hacer bien». «La necesidad de este club es volver a ganar, a hacer cosas grandes», subrayó el preparador del Real Madrid, que insistió en que aceptan las dificultades y las críticas, así como la menor afluencia al Santiago Bernabé, pero enfatizó que no se debe perder de vista el pasado más reciente. «No me enfado, hablo con convicción», abundó el francés, que reconoció que la derrota les «duele» pero adujo la necesidad de pasar página. «No le vamos a dar más vuelta al partido del miércoles. Ya pasó».