Presentación Boateng: «Sé que no vengo a ser titular» 00:55 Kevin-Prince Boateng se hace un selfie sobre el césped del Camp Nou. / Foto: Albert Gea (Reuters) | Vídeo: Europa Press El ghanés tiene muy claro cuál será su rol en el Barcelona pero se muestra ambicioso: «Quiero jugar bien y firmar más años aquí» P. RÍOS BARCELONA Martes, 22 enero 2019, 15:45

Kevin-Prince Boateng tiene muy claro cuál será su rol en el Barcelona. «No he hablado aún con el entrenador, pero sé que no vengo a ser titular. Aquí hay jugadores excelentes. Vengo a aportar experiencia y ayudar al equipo», ha manifestado el ghanés durante su presentación este martes como nuevo futbolista del Barcelona, donde lucirá el dorsal '19', el mismo que en su día portó Leo Messi. Una incorporación sorprendente dada la edad del futbolista, 31 años, y el perfil del mismo. No estaba en las quinielas en las que sí figuraron otros atacantes como el uruguayo Cristhian Stuani o el mexicano Carlos Vela. Pero fue el hasta el lunes jugador del Sassuolo el finalmente escogido por la dirección deportiva del Barcelona, que perseguía un atacante con experiencia en el fútbol español como quería el técnico, Ernesto Valverde.

Ex de la U. D. Las Palmas, Boateng regresa a la Liga española para incorporarse a un grande de Europa al que tratará de aportar su experiencia para dosificar los esfuerzos de un Luis Suárez que se había quedado sin relevo con la salida en verano de Paco Alcácer al Borussia Dortmund y la marcha en este mercado invernal de Munir al Sevilla. «Con casi 32 años, el rol de 'nueve' es perfecto para mí, pero es importante tener un jugador como yo en el equipo porque puedo tener otros roles. Pero me siento bien jugando de 'nueve'», comentó respecto a la demarcación en la que le tocará desenvolverse en el Barcelona.

Compartirá espacio con los dos máximos artilleros de la Liga española, Leo Messi (18 goles) y Luis Suárez (15), hacia los que se deshizo en elogios. «Es un gran honor jugar con ellos. Uno es el mejor futbolista del mundo y otro es uno de los mejores delanteros del mundo. Los veía por televisión y si puedo jugar con ellos es un gran regalo», remarcó.

Se mostró feliz por volver a la Liga española. «Mi paso por Las Palmas me ayudará. España es un poco como mi casa, ya tengo experiencia en la Liga», indicó un atacante que reconoció su sorpresa cuando supo del interés del Barcelona. «Cuando me enteré de la noticia, hablé enseguida con mi agente y era como un sueño. Le dije a mi agente que quería ir a Barcelona corriendo, no en avión. Luego cuando fue oficial fue un gran honor, estoy muy feliz y muy contento», subrayó Boateng, que aseguró estar en condiciones de jugar en cuanto lo requiera su nuevo entrenador. «Estoy muy bien de salud. Jugué 90 minutos el sábado», recordó en referencia al que fue su último partido con el Sassuolo.

Boateng, que aterriza en el Barcelona en calidad de cedido hasta final de temporada, con una opción de compra de ocho millones de euros a partir del 30 de junio, se mostró ambicioso. «Esto es un examen y quiero jugar bien y firmar más años aquí. Ese es mi objetivo», resaltó.