Una sentencia del Tribunal Supremo dicta que seguirá habiendo partidos de fútbol los lunes y viernes Se desestima el recurso de casación interpuesto por la RFEF y se ratifica de forma definitiva el derecho de LaLiga a establecer las fechas y horarios de sus competiciones profesionales

A nadie le gustan los partidos de Liga los lunes o los viernes. Así lo vociferan tanto aficiones como dirigentes de los clubes, que no tienen más remedio que acatar al o que diga la patronal, que elige estos horarios para un mejor reparto televisivo, porque al final, son las retrasmisiones las que pagan, y por tanto, quienes mandan. Recientemente, el Valencia tuvo que medirse al Deportivo Alavés en Mendizorroza un lunes a las 21 horas, y próximamente, el derbi entre Valencia y Levante se disputará un viernes a las 21 horas.

Pese a las quejas populares, inclusive un recurso de casación interpuesto por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el Tribunal Supremo ha confirmado este viernes con una sentencia que declara desleales las actuaciones dirigidas a impedir que LaLiga fijara encuentros los lunes y los viernes. La resolución, por tanto, mantiene la orden de cesación de dichas conductas y condena en costas a la RFEF, ratificando de forma definitiva el derecho de LaLiga a establecer las fechas y horarios de sus competiciones profesionales.

Es decir, que Javier Tebas y la patronal seguirán colocando partidos los viernes y los lunes en cada jornada de fin de semana. Según el comunicado oficial de LaLiga, «el Alto Tribunal recuerda que la competencia para fijar las fechas y horarios de los partidos forma parte de la organización del Campeonato, que corresponde exclusivamente a LaLiga». La 'coordinación' prevista con la federación deportiva debe entenderse únicamente en el sentido de evitar interferencias con otras competiciones nacionales (Copa del Rey o Supercopa) o internacionales (Champions League, Europa League y Conference League), pero no supone una facultad de autorización o veto por parte de la RFEF. Es decir, señala el Tribunal Supremo que en el ejercicio de esta competencia no hay sometimiento jerárquico de LaLiga a la RFEF, ni control por ésta.

Asimismo, «el Tribunal Supremo aclara que ni el artículo 6.1.c) del Real Decreto-ley 5/2015, ni el artículo 28 del Real Decreto 1835/1991, legitiman a la RFEF para exigir contraprestaciones económicas o condiciones de ningún tipo para permitir partidos los viernes y los lunes. La imposición de tales requisitos constituye un acto de competencia desleal por obstaculización, al carecer de justificación objetiva y limitar indebidamente la actividad organizativa de LaLiga», dice el comunicado.

El conflicto tiene su origen en 2019, durante la presidencia de Luis Rubiales, cuando la RFEF anunció que no autorizaba la celebración de partidos en lunes y limitaba los viernes. Como consecuencia de aquella decisión, durante varias temporadas no pudieron disputarse encuentros en dichos días, «lo que generó un notable impacto en la planificación deportiva, en la comercialización audiovisual y en la experiencia de los aficionados», asegura la patronal.

En agosto de 2019, como consecuencia de una demanda interpuesta por LaLiga, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid permitió cautelarmente los partidos de los viernes, pero no los de los lunes. Más tarde, en junio de 2020, la Audiencia Provincial de Madrid revocó las resoluciones dictadas por el Juzgado de lo Mercantil permitiendo la programación de ambos días, subrayando que la RFEF carecía de potestad para impedirlo.

Durante ese periodo, el Consejo Superior de Deportes (CSD) trató de mediar, y en 2022 volvió a pronunciarse a favor de la celebración de encuentros los lunes y viernes, reafirmando la competencia de LaLiga. Con esta sentencia, el Tribunal Supremo pone fin a un largo conflicto institucional y jurídico que afectó a la normalidad de las competiciones.

«Desde LaLiga se valora muy positivamente esta resolución, que refuerza la seguridad jurídica del fútbol profesional español y consolida el marco competencial establecido por la legislación vigente. Del mismo modo, LaLiga recuerda que ya advirtió en su momento a la entonces presidencia y junta directiva de la RFEF sobre las consecuencias que podrían derivarse de impedir el correcto desarrollo de las competiciones. La sentencia abre la vía para evaluar los daños y perjuicios ocasionados por una situación que, durante años, generó incertidumbre y pérdidas a los clubes y a la propia competición al afectar a una herramienta clave para competir en igualdad, mantener y aumentar el valor de los derechos audiovisuales y beneficiar al conjunto del ecosistema del fútbol profesional», sentencia el comunicado de la patronal presidida por Tebas.