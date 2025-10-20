Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
Julen Agirrezabala, en Mestalla. VCF

El derbi entre Valencia y Levante se jugará un viernes por la noche

Mestalla acogerá el partido entre los dos equipos de la ciudad el próximo 21 de noviembre a las 21 horas pese a las quejas de ambas aficiones

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:30

Comenta

Ya hay horario confirmado para la próxima edición del derbi valenciano en Primera División, y hay polémica al respecto. Valencia y Levante se medirán las caras el próximo viernes 21 de noviembre en Mestalla, a las 21 horas. Posiblemente, una de las peores franjar horarias de las que dispone LaLiga para ubicar sus partidos en los fines de semana, ya que muchos aficionados pueden no llegar o llegan tarde al encuentro al estar finalizando todavía su jornada laboral de un viernes laborable.

Pese a que evidentemente la afición visitante, en este caso la del Levante, no debe realizar un desplazamiento al ser un duelo entre dos equipos de la misma ciudad, el horario elegido por LaLiga no ayuda a fomentar una buena afluencia al estadio de Mestalla, que acogerá una nueva edición del derbi valenciano, el partido oficial número 39 entre los dos equipos de la ciudad.

El último precedente oficial, puesto que los amistosos de pretemporada no cuentan, data de abril de 2022, en la última campaña que el Levante estuvo en Primera antes de su último descenso. Tras tres años en Segunda, el conjunto granota consiguió recuperar la categoría y este curso 2025-26 volverá a haber derbi valenciano tanto en Mestalla como en el Ciutat de València, en ese orden.

El registro histórico del derbi valenciano esgrime que el Valencia se ha impuesto en 21 ocasiones, con 9 empates y 8 victorias para el Levante. En el caso de los partidos disputados con el conjunto blanquinegro siendo el que actúa como local, el balance es todavía más desfavorecedor: 13 victorias y 6 empates para los de Mestalla, ya que el Levante nunca ha conseguido ganar en partido oficial al Valencia como visitante. Y este próximo viernes 21 de noviembre, a las 21 horas, tendrá una nueva oportunidad para romper esa estadística.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  3. 3

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  4. 4 Así son las mejores patatas bravas de Valencia
  5. 5

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  6. 6

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  7. 7

    La misma riada, 75 años después
  8. 8 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  9. 9

    La vida de los investigados un año después de la dana: Pradas, abogada y profesora; Argüeso comisario de la Policía
  10. 10

    Perfil de un asesino en serie: «Tenía un control absoluto de sus emociones y nunca me habló de familia, amigos o de Valencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El derbi entre Valencia y Levante se jugará un viernes por la noche

El derbi entre Valencia y Levante se jugará un viernes por la noche