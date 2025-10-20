El derbi entre Valencia y Levante se jugará un viernes por la noche Mestalla acogerá el partido entre los dos equipos de la ciudad el próximo 21 de noviembre a las 21 horas pese a las quejas de ambas aficiones

Marc Escribano Valencia Lunes, 20 de octubre 2025, 10:30

Ya hay horario confirmado para la próxima edición del derbi valenciano en Primera División, y hay polémica al respecto. Valencia y Levante se medirán las caras el próximo viernes 21 de noviembre en Mestalla, a las 21 horas. Posiblemente, una de las peores franjar horarias de las que dispone LaLiga para ubicar sus partidos en los fines de semana, ya que muchos aficionados pueden no llegar o llegan tarde al encuentro al estar finalizando todavía su jornada laboral de un viernes laborable.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 13 en #LALIGAEASPORTS.



👉 https://t.co/AEnFaDpXM3 pic.twitter.com/bUsH93Lu4G — LALIGA (@LaLiga) October 20, 2025

Pese a que evidentemente la afición visitante, en este caso la del Levante, no debe realizar un desplazamiento al ser un duelo entre dos equipos de la misma ciudad, el horario elegido por LaLiga no ayuda a fomentar una buena afluencia al estadio de Mestalla, que acogerá una nueva edición del derbi valenciano, el partido oficial número 39 entre los dos equipos de la ciudad.

El último precedente oficial, puesto que los amistosos de pretemporada no cuentan, data de abril de 2022, en la última campaña que el Levante estuvo en Primera antes de su último descenso. Tras tres años en Segunda, el conjunto granota consiguió recuperar la categoría y este curso 2025-26 volverá a haber derbi valenciano tanto en Mestalla como en el Ciutat de València, en ese orden.

El registro histórico del derbi valenciano esgrime que el Valencia se ha impuesto en 21 ocasiones, con 9 empates y 8 victorias para el Levante. En el caso de los partidos disputados con el conjunto blanquinegro siendo el que actúa como local, el balance es todavía más desfavorecedor: 13 victorias y 6 empates para los de Mestalla, ya que el Levante nunca ha conseguido ganar en partido oficial al Valencia como visitante. Y este próximo viernes 21 de noviembre, a las 21 horas, tendrá una nueva oportunidad para romper esa estadística.