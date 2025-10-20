El Valencia viaja a Vitoria con cuatro bajas confirmadas

Marc Escribano Valencia Lunes, 20 de octubre 2025, 09:24 Comenta Compartir

El Valencia afronta este lunes un partido importantísimo en el que se mide al Deportivo Alavés en Mendizorroza. Un desplazamiento siempre complicado a Vitoria, donde el conjunto blanquinegro lleva varias temporadas sin conseguir una victoria. La buena dinámica que arrastran los babazorros en este inicio liguero contrarresta la nefasta racha de resultados que acumula el equipo de Mestalla, que necesita los tres puntos para frenar la hemorragia de resultados tras los tropiezos ante Oviedo y Girona.

No obstante, Carlos Corberán tendrá que hacer una redistribución de las piezas de su puzle, puesto que para el desplazamiento a tierras vitorianas, el Valencia se ha visto obligado a dejar a cuatro futbolistas de nivel en tierra por motivos de lesión. Es por ello que la convocatoria oficial del Valencia para el partido de esta noche contra el Alavés cuenta con cuatro bajas confirmadas que no estarán sobre el césped de Mendizorroza.

Se trata de Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, Largie Ramazani y Filip Ugrinic. Ninguno de ellos se ha recuperado a tiempo de sus problemas físicos y por tanto no podrán vestirse de corto ante el Alavés. La baja del central guineano, que se alargará más de lo esperado y podría volver a finales de año o ya entrados en el 2026, obligará a José Manuel Copete a ser titular en la zaga haciendo pareja con César Tárrega. La ausencia de Foulquier también abre la puerta de la titularidad a Thierry Rendall, que todavía está falto de ritmo competitivo.

Las bajas de Ramazani y Ugrinic, si bien no habían sido de la partida hasta el momento, limitarán las opciones de Corberán a la hora de hacer modificaciones en la segunda parte, en ese rol de suplentes revulsivos que habían asumido. Esto también, indirectamente, abre la oportunidad para que otros compañeros que no estaban teniendo tantos minutos puedan tener más protagonismo. Para compensar las bajas, el cuerpo técnico se ha llevado al desplazamiento a Vitoria a los canteranos Rubo Iranzo, defensa central o lateral derecho, y Lucas Núñez, centrocampista, del filial.