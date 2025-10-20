Miedo al balón parado en Mendizorroza

La teoría dice, o decía, que un equipo como el Valencia, con centrales 'tochos' como César Tárrega (1,94 m), Diakhaby (1,92) y Copete ( ... 1,90), no debería sufrir por las alturas. Pero la realidad, en cambio, golpea al Valencia con una crudeza un tanto inesperada. Sin señalar directamente a los centrales como únicos y grandes responsables, por supuesto, resulta que Carlos Corberán transita por esta primer tercio de la temporada con unos sobresaltos inesperado. Tantos que hicieron que hace dos semanas a Ron Gourlay no le quedara otro remedio que salir en sala de prensa a dar la cara y a intentar apaciguar las aguas. Al Valencia actual ni le salen las cuentas hacia adelante pero mucho menos hacia atrás. Esas aguas que un día también pueden llevarse por delante a Gourlay bajan ahora tan enérgicas que el equipo llega a esta jornada nueve de competición poco menos que con el agua al cuello. Quizás sea un tanto exagerada la anterior expresión, pero la clasificación se ha convertido en estos momentos en la gran amenaza valencianista. Es lo que tiene jugar en el turno de los lunes, que ves cómo los demás han sumado lo que han podido y a ti te toca ahora dar ese paso adelante del que hablaba Corberán este sábado. Para que el paso no se convierta en un tropezón de los gordos, al equipo no le queda otra que salir esta noche de Mendizorroza con un premio. Cualquiera.

Lo que está prohibido de cualquiera de las maneras es recibir otro gol a balón parado. Ya se ha cubierto el cupo este año y en el vestuario blanquinegro se ha instalado ya una especie de obsesión por no cometer los errores que en los últimos partidos vienen tumbando al equipo. El Valencia falla a la hora de defender unas acciones en el peor de los momentos y que siempre terminan en tragedia. Dice el técnico que se ha trabajado en este aspecto durante el parón pero en su intento de quitar hierro al asunto, pedía que se juzgara este aspecto en los partidos.

El Alavés, que precisamente ganó la temporada pasada (1-0) a los valencianistas, pondrá a prueba si los jugadores del técnico de Cheste han espabilado o no en este peliagudo asunto. La baja de Diakhay, dicho sea de paso, aumenta todavía más la sensación de inquietud que hay en este sentido. Y no porque Diakhaby esté rayando a un nivel de excelencia, sino porque Copete , hoy su sustituto,ha dado muestras de excesivas incorrecciones.

Es inevitable en estas circunstancias echar un vistazo a las estadísticas de lo que llevamos de campeonato y se observa que el Valencia es el sexto equipo que más goles (11) recibe desde dentro del área. Por tener una referencia, el rival esta noche ocupa la decimosexta posición en este particular ranking con 7 tantos. Es también el conjunto vitoriano el sexto equipo de Primera que más centros hace (el Valencia es decimocuarto); y los números dejan a los valencianistas en el puesto nueve de los que más disparos reciben –el Alavés está en el puesto catorce–.

Con eso, no queda otro remedio que estar hoy muy atentos a ver cómo se posiciona el Valencia en cada acción a balón parado que tenga que defender. Eso, teniendo en cuenta también que Thierry volverá a estar en el once pese a sus inocentes acciones contra el Girona. Las bajas –además de la de Diakhaby– de Ramazani, Foulquier y un inédito Ugrinic no deben ser tampoco una excusa para el Valencia.

Tres derrotas seguidas

No sabe Corberán todavía lo que es perder tres partidos de manera consecutiva con el Valencia, situación que se podría dar hoy de perder en Mendizorroza. Con el de Cheste al frente, el Valencia sólo ha caído dos veces seguidas, y fue al final de la temporada pasada cuando cayó en de Vitoria (1-0) y a la jornada siguiente en casa ante el Athletic (0-1). Con Baraja, el Valencia sí perdió tres partidos seguidos (2024-25) en las jornadas 1, 2 y 3 ante Barça, Celta y Athletic. Para encontrar un registro tan negativo de Corberán hay que ir a la 2023-24 con el West Bromwich frente a Sheffield, Leicester y Sunderland.

ALINEACIONES

Alavés: Sivera; Jonny, Tenalgia, Pacheco, Youssef; Blanco, Ibáñez; Carlos Vicente, Boyé, Rebbach y Toni Martínez.

Valencia: Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayà; Santamaria, Javi Guerra, Rioja, Diego López; Danjuma y Hugo Duro.

Árbitro: Iosu Galech (Comité Navarro).

Hora: 21 horas (DAZN)