Tárrega salta para cabecear un balón. AFP

Miedo al balón parado en Mendizorroza

Amenazas| El Valencia llega con la clasificación cada vez más cuesta arriba y con un preocupante suspenso a la hora de defender las acciones de estrategia

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:00

Comenta

La teoría dice, o decía, que un equipo como el Valencia, con centrales 'tochos' como César Tárrega (1,94 m), Diakhaby (1,92) y Copete ( ... 1,90), no debería sufrir por las alturas. Pero la realidad, en cambio, golpea al Valencia con una crudeza un tanto inesperada. Sin señalar directamente a los centrales como únicos y grandes responsables, por supuesto, resulta que Carlos Corberán transita por esta primer tercio de la temporada con unos sobresaltos inesperado. Tantos que hicieron que hace dos semanas a Ron Gourlay no le quedara otro remedio que salir en sala de prensa a dar la cara y a intentar apaciguar las aguas. Al Valencia actual ni le salen las cuentas hacia adelante pero mucho menos hacia atrás. Esas aguas que un día también pueden llevarse por delante a Gourlay bajan ahora tan enérgicas que el equipo llega a esta jornada nueve de competición poco menos que con el agua al cuello. Quizás sea un tanto exagerada la anterior expresión, pero la clasificación se ha convertido en estos momentos en la gran amenaza valencianista. Es lo que tiene jugar en el turno de los lunes, que ves cómo los demás han sumado lo que han podido y a ti te toca ahora dar ese paso adelante del que hablaba Corberán este sábado. Para que el paso no se convierta en un tropezón de los gordos, al equipo no le queda otra que salir esta noche de Mendizorroza con un premio. Cualquiera.

