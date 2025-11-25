El álbum de cromos de Segunda División regresa tras el éxito del año pasado La colección de LaLiga Hypermotion, de la mano de Panini, repite tras ser un fenómeno de ventas, aunque esta vez no estarán ya ni Levante, ni Elche ni Eldense

Marc Escribano Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 12:12

Un regreso esperado y deseado por todos. LaLiga y Panini han presentado este martes la segunda edición del álbum oficial de cromos de LaLiga Hypermotion 2025-26, es decir, la colección de Segunda División, que llega tras el éxito arrollador de su debut la pasada temporada. Una colección de los clásicos cromos que amplía el legado de las ya 54 ediciones consecutivas de Primera y consolida el formato de Segunda como un producto de referencia entre los aficionados.

Esta colección ha ganado especial interés en los seguidores de clubes históricos como Zaragoza, Deportivo, Málaga, Racing, Sporting y otros muchos, que llevan años en la categoría de plata y por tanto, no aparecían en la clásica colección de Primera. Este año, eso sí, el único representante de la Comunitat en esta colección de plata será el Castellón, tras los ascensos de Levante y Elche, y el descenso del Eldense a Primera RFEF.

La colección de Segunda está ya disponible en todos los puntos de venta habituales y regresa con una oferta renovada que combina tradición e innovación, el sello característico de Panini. Este año, la colección incorpora tres grandes novedades que amplían la experiencia del coleccionista y sitúan en primer plano a los protagonistas de una competición marcada por la igualdad, el talento emergente y la emoción hasta el último minuto: 'Hyper Iconos', 'Hyper World Series' e 'Hyper Show'. A estas novedades se suma 'Hyper Energy', ya consolidada como una de las categorías favoritas del público por su enfoque en los jóvenes talentos que irrumpen con fuerza en la competición.

Como uno de los grandes tesoros de esta segunda edición, regresa '11 Premium', una serie muy valorada por los coleccionistas por su diseño exclusivo, materiales especiales y atractivo único para completar la colección. Los aficionados podrán iniciar su aventura desde el primer día con el pack de lanzamiento, que incluye el álbum y cuatro sobres (con 32 cromos) por solo 4 euros. Los sobres individuales estarán disponibles por 1 euro, con un contenido ampliado y espectacular de ocho cromos por sobre.

LaLiga Hypermotion continúa afianzándose como una de las competiciones más emocionantes y disputadas del fútbol profesional, con equipos históricos, ciudades emblemáticas y una igualdad que mantiene la emoción hasta la última jornada. Plantillas llenas de talento consolidado y jóvenes figuras que irrumpen con fuerza convierten cada temporada en un campeonato vibrante y de enorme seguimiento. Para Panini, la Segunda División se ha convertido en una referencia especialmente significativa gracias al éxito de su estreno en 2024-25.