Un entrenador valenciano es la apuesta del Real Zaragoza

A lo largo de sus 93 años de historia, el Real Zaragoza vive uno de sus momentos más críticos, al menos desde el plano deportivo. Colistas de LaLiga Hypermotion, sin síntomas de tener una profunda calidad de plantilla y, sobre todo como lo que más pesa, el hecho de ser el club que más años lleva estancado en la categoría, cuando históricamente habían permanecido en la élite. Este largo ciclo está convirtiéndose en una trituradora de entrenadores. Ahora Rubén Sellés quiere romper el maleficio.

El valenciano de 42 años ha sido el elegido para ocupar el banquillo blanquillo ya avanzada esta temporada en la que se juega en el Ibercaja Estadio, mientras La Romareda vive su proceso de remodelación. Durante la tarde de ayer se oficializó su incorporación. Ocupa el lugar de Gabi Fernández, un zaragocista casi de cuna que dejó su huella como jugador antes de marchar al Atlético de Madrid. Pero al igual que un largo historial de nombres, los malos resultados también le condenaron a una destitución.

El Real Zaragoza tenía ambiciones mayores. Luis García Plaza y Sergio González no aceptaron la propuesta, sabiendo de las horas bajas y limitaciones del club aragonés. Pero quien sí lo hizo fue Rubén Sellés, una de las alternativas. Precisamente, él viene de una desventura esta misma temporada, ya que fue cesado a mediados de septiembre del Sheffield United, tras acumular todos sus partidos (hasta seis) con derrotas en la Championship, segunda división inglesa. Por tanto, será el segundo plantel al que dirija en este curso 2025-26.

¿Quién es Rubén Sellés?

Pese a su corta edad, ya cuenta con cierta carrera en los banquillos. Después de ejercer como asistente o en distintos roles de los cuerpos técnicos en entidades como las del Aris de Salónica, Strømsgodset o Qarabağ, en 2020 durante la primera etapa postpandemia se hizo cargo del Juvenil B del Valencia CF. Apenas resistió unos meses, porque con el nuevo año marchó para seguir siendo asistente en el Copenhague.

En verano de 2022 se produjo su desembargo en Inglaterra. Primero con el Southampton, donde en el término final de 2022-23 cogió las riendas del equipo con un pobre promedio de 0,44 puntos por parte. En el Reading permaneció luego año y medio, dirigiendo hasta 78 encuentros, y la temporada siguiente lo hizo con el Hull City, con idéntico resultados de una no continuidad tras medio año. Ya de ahí marchó al Sheffield United, con el balance ya citado anteriormente. Ahora, en el retorno a España, Sellés tratará de demostrar que en un club exigente está preparado para remontar el vuelo.