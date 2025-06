Cañizares cuenta qué pasó realmente en su conflicto con Aragonés: «De él me molestó que sabía lo que había pasado»

J.Zarco Valencia Miércoles, 11 de junio 2025, 00:36 Comenta Compartir

Santiago Cañizares tiene siempre miles de historias que contar sobre su etapa como futbolista. Al exguardameta, además, le gusta recordarlas cada vez que interviene en los medios de comunicación. Esta vez, en el pódcast del periodista Siro López ha rememorado el enfrentamiento que tuvo con el mítico exseleccionador Luis Aragonés.

Todo surgió a raíz de una conversación en la que hablaba sobre su relación con Iker Casillas en la selección. «Yo con él me he llevado siempre bien. Tenía un ejército de periodistas más grande que el mío, con los que se llevaba muy bien. Pero yo con él no he tenido problema nunca.

Cañizares acusó a la prensa de mentir sobre su relación con el técnico: «Yo me ponía a trabajar y a que cuando acabara el Mundial nadie pudiera decir nada. Aún así llegaron a decir que Luis Aragonés en el Mundial de Alemania me quería echar. Eso era la portada del 'Marca' y con eso abrió 'Noticias Cuatro'».

Pero el de Puertollano explicó realmente qué había pasado: «Ese día Aragonés me cogió aparte como es él: 'Oiga usted venga para acá'. Y yo le pregunté qué pasaba, me llevaba muy bien con él. Me dijo 'eso que hace usted entrenando en el Valencia con pelotas de tenis para qué sirve'. Le contesté que era para la destreza, la reacción... 'Váyase usted a la mierda, un día me vino el preparador físico en la pretemporada con una camioneta llena de bicicletas y le dije que las mandara a Toledo', me contestó. Como hacía aspavientos y los que había al otro lado me odiaban porque Iker era su protegido pues publicaron ultimátum a Cañizares».

Fue entonces cuando el exvalencianista explicó el enfado que había sentido: «Me molestó que tocaran mi dignidad profesional. Puedes decir que soy muy malo, pero estaba ahí gracias a que me he pegado más barrigazos que nadie. Me molestó que el entrenador que sabía lo que había pasado no hubiera salido en rueda de prensa y dijera 'qué decís'. Entonces fui a hablar con él y le dije que no había estado bien. 'Si mañana a usted le dicen que no sabe cómo ataca Túnez usted se cabrea', le comenté. Y me dio la razón».

En cualquier caso, aclaró que terminó bien su relación con él: «Me dijo si ganamos a Túnez el último partido contra Arabia había pensado dárselo a usted porque está trabajando aquí como un animal. Ese Mundial acabó con que le habíamos hecho la cama. ¿Entonces por qué me da a mí ese partido?».

