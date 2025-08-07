FC Barcelona - Como 1907: horario y dónde ver gratis por televisión el Trofeo Joan Gamper 2025 Los culés se presentan ante su afición antes del arrancar una nueva campaña liguera

Mario Lahoz Valencia Jueves, 7 de agosto 2025, 21:27 Comenta Compartir

EL FC Barcelona continúa con su pretemporada de cara al inicio de La Liga. Tras una gira asiática perfecta con tres victorias ante el Vissel Kobe, FC Seoul y FC Daegu, el conjunto blaugrana disputa su último partido antes de la temporada regular ante el Como de Cesc Fábregas con un título en juego, el Joan Gamper.

A pesar de los buenos resultados, el FC Barcelona tiene muchos ojos encima y no por lo ocurrido en el verde. El culebrón Ter Stegen está en un punto de no retorno. El guardameta germano se niega a perder su ficha para la inscripción de Joan García, quien, a priori, será el portero titular. La medida que ha tomado el club es retirarle la capitanía de manera temporal.

Además, el vestuario no pasa por un buen momento. En los últimos días han surgido rumores muy fuertes de que Fermín López y Gavi estarían enfrentados entre ellos. De hecho, una enigmática historia de Fermin López, borrada a los pocos minutos, parece que lo corrobora. Todo esto, sumado al revuelo que ha montado la polémica fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal.

Por otro lado, todo apunta a que habrá mas movimientos entre salidas y entradas. Las últimas informaciones de periodistas afines al club culé vinculan a Iñigo Martínez muy cerca del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Hansi Flick todavía tiene trabajo por hacer a tan solo ocho días del debut contra el Mallorca.

Horario y dónde ver el partido por TV

El FC Barcelona se enfrenta al Como 1907 en la 60ª edición del Trofeo Joan Gamper. El partido contra los italianos se disputará este domingo 10 de agosto a las 21:00 horas en el Estadi Johan Cruyff en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí.

El conjunto culé ofrecerá el partido en abierto a través de su canal oficial de Youtube, así como por Barça One.