Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Continúan cerradas las playas de Alboraia afectadas por contaminación fecal
Michel González, entrenador del Al-Qadsiah, y Nacho Fernández, capitán, junto a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de deportes. Ayuntamiento de La Nucía

El Al-Qadsiah de Míchel y Nacho finaliza su 'stage' en La Nucía

El equipo saudí ha realizado 15 días de su pretemporada en la «Ciudad del Deporte»

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:54

Este viernes ha terminado el 'stage' de pretemporada del Al-Qadsiah que se estaba realizando en tierras valencianas. El equipo saudí está dirigido por el español Míchel González, y su capitán es Nacho Fernández, el exjugador del Real Madrid. Durante 15 días han estado entrenando en los campos de «La Nucía Football Center», para preparar la próxima temporada de la Saudi Pro League y en especial la inminente Supercopa, donde se medirán al Al Ahli, ya que el Al Hilal, ha renunciado a su plaza por haber disputado el Mundialito de Clubes.

Una vez más las extraordinarias instalaciones deportivas de «La Nucía, Ciudad del Deporte» han hecho de imán para que un equipo de primer nivel de la liga saudí como el Al-Qadsiah haya realizado su pretemporada en La Nucía. En su última sesión en los campos de «La Nucia Football Center», Míchel y el Al-Qadsiah han recibido la visita de Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes. Durante su pretemporada de 15 días en La Nucía ha jugado el Al-Qadsiah dos partidos amistosos internacionales, uno ante el Levante (0-0) en el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía y otro ante el Sevilla (2-2) en el Sánchez Pizjuán en el «Trofeo Homenaje a Antonio Puerta».

Míchel González, entrenador del Al-Qadsiah destacaba el gran nivel de las instalaciones nucieras, que han sido mucho mejor de lo que se esperaba. «La Nucía la estaba escuchando mucho en el mundo del fútbol. La verdad es que es impresionante, yo no me esperaba lo que me encontrado aquí de posibilidades y equipaciones deportivas. La gente es super amable, dispuesta. Es una sorpresa ver como un punto de España como La Nucía, lo que era y en lo que se ha convertido a nivel deportivo, con el desarrollo que ha tenido», afirmó Míchel en su despedida. El entrenador del Al-Qadsiah espera que La Nucía de suerte al equipo y mejoren la cuarta posición con la que terminaron la pasado liga saudí.

El capitán del equipo, el también español Nacho Fernández, resaltaba su alegría de volver a España y el gran trato recibido durante el stage en La Nucía. «Hemos estado muy a gusto estos 15 días entrenando en La Nucía, nos han tratado muy bien, felices de volver a España. Ojalá los próximos años podamos volver aquí a La Nucía a realizar la pretemporada y los amistosos para preparar el inicio de liga», apuntó Nacho, capitán del equipo. Una vez más las extraordinarias instalaciones deportivas de «La Nucía, Ciudad del Deporte» han hecho de imán para que un equipo de primer nivel de la liga saudí como el Al-Qadsiah haya realizado su pretemporada en La Nucía.

También ha pasado este verano por el Estadi Olímpic Camilo Cano el equipo saudí del Al-Riyadh, entrenado por el español Javi Calleja. Durante el mes de julio realizó su pretemporada el equipo Johor Darul Takzim FC de Malasia, conde juegan varios jugadores españoles como el exvalencianista Samu Castillejo, entrenado por el también español Xisco Muñoz, exjugador del Valencia, Betis y Levante. El equipo del Príncipe de Johor eligió por segundo año las instalaciones nucieras para realizar su stage y enfrentarse a equipos de primer nivel para rodarse. Cabe recordar también que el pasado verano Karim Benzema con su equipo Al-Ittihad realizó parte de su pretemporada en La Nucía, Ciudad del Deporte, donde jugó un amistoso ante el Elche, donde se estrenó Laurent Blanc, en el banquillo saudí. Concentración que dio suerte al Al-Ittihad de Benzema, que logró el doblete en Arabia, ganando la Liga Saudí y Copa 2024-25.

Publicidad

Top 50
  1. 1 José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio
  2. 2 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  3. 3 Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  4. 4 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  5. 5 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  6. 6

    848.000 euros, el dinero que ganó José María Ángel con su presunto título falso
  7. 7

    Baño incontrolado en el lago del Ágora de Valencia
  8. 8 El cardenal Cañizares, hospitalizado por su delicado estado de salud
  9. 9 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  10. 10 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Al-Qadsiah de Míchel y Nacho finaliza su 'stage' en La Nucía

El Al-Qadsiah de Míchel y Nacho finaliza su &#039;stage&#039; en La Nucía