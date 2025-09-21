Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Participantes en el Academy Pádel Tour. Rafa Nadal Academy

Éxito de participación en Valencia del Rafa Nadal Academy Pádel Tour

250 jugadores han disputado el torneo celebrado en el Family Sport Center y en el que se agotaron todas las inscripciones

R. D.

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:04

El Rafa Nadal Academy Pádel Tour by The Adecco Group ha vivido este fin de semana en Valencia uno de los momentos más destacados de ... la temporada. Un total de 250 jugadores participaron los días 19 y 20 de septiembre en el Family Sport Center, en la correspondiente a la sexta prueba del circuito.

