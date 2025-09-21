Éxito de participación en Valencia del Rafa Nadal Academy Pádel Tour

El Rafa Nadal Academy Pádel Tour by The Adecco Group ha vivido este fin de semana en Valencia uno de los momentos más destacados de ... la temporada. Un total de 250 jugadores participaron los días 19 y 20 de septiembre en el Family Sport Center, en la correspondiente a la sexta prueba del circuito.

La cita, disputada en formato por equipos inspirada en la Hexagon Cup, reunió a jugadores de distintas categorías masculinas y femeninas. Cada equipo, formado por un mínimo de seis jugadores, disputó al menos dos eliminatorias, lo que garantizó un intenso programa de competición y un ambiente de compañerismo que se mantuvo durante todo el fin de semana gracias también a los actos organizados alrededor del torneo.

La prueba celebrada en Valencia volvió a confirmar el atractivo de este innovador circuito amateur, que combina competición, diversión y valores y en el que sólo por participar los jugadores recibieron un Welcome Pack con distintos productos y atuendos deportivos para competir, ofrecidos por distintos patrocinadores. Además, los campeones de cada categoría se llevaron palas Babolat y a lo largo del evento se realizaron sorteos y se entregaron premios gracias a los partners del circuito: QuirónSalud, ZEL y Bezoya.

Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy by Movistar, celebró la excelente acogida de la cita: «La respuesta en Valencia ha sido espectacular. Ver la ilusión con la que han competido los jugadores confirma que el circuito sigue creciendo y conecta cada vez más con los aficionados», comentó.

El Rafa Nadal Academy Pádel Tour by The Adecco Group, que en su primera edición fue nominado a 'Mejor Circuito Amateur del Año' en los World Padel Awards, ha hecho escala en 2025 en Santander, Madrid, Barcelona, Estepona y Sevilla, y tras Valencia viajará a Gijón, antes de la gran final en diciembre en la Rafa Nadal Academy by Movistar (Mallorca), donde también competirán los ganadores del circuito celebrado que en paralelo se está celebrando en Italia.

La Rafa Nadal Academy by Movistar, un paraíso del tenis y también del pádel. Desde su apertura en 2016, la Rafa Nadal Academy by Movistar ha realizado una apuesta decidida por el pádel gracias al desarrollo de programas formativos para jóvenes y para adultos en unas instalaciones punteras en las que se ubican 19 pistas de pádel (9 pistas exteriores y 10 cubiertas). Su centro de fitness, sus pioneros espacios de salud y wellness, su amplia oferta de restauración y su moderna residencia hacen que la Rafa Nadal Academy se haya convertido en uno de los lugares idóneos para la práctica del pádel.

Ahora, con la organización del Rafa Nadal Academy Padel Tour by The Adecco Group el objetivo es dar a conocer los valores, la metodología y el ADN de la academia en el entorno del pádel amateur gracias a un novedoso circuito que ha llegado para quedarse.