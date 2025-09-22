Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Raqueta y pelotas de pádel en una imagen de archivo. Fotolia

«El pádel es un deporte muy engañoso. No es un jueguecito, es muy exigente»: Alfonso del Corral, médico

El especialista desmonta la creencia de que el pádel sea un pasatiempo sin consecuencias físicas directas

Mar Georga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:54

El pádel, gracias a su carácter social y aparentemente accesible, se ha convertido en uno de los deportes de moda en España. Es por ello que Alfonso del Corral, médico y exjugador del Real Madrid, ha querido lanzar una advertencia directa a todos aquellos que lo practican o que deseen iniciarse en dicho deporte: se trata de una disciplina mucho más exigente de lo que parece.

«El pádel es un deporte muy engañoso«, comienza explicando el médico Alfonso del Corral. Esto es así porque »la gente se cree que es un jueguecito, pero es mucho más que un jueguecito. Es un deporte muy exigente y, desde luego, lo que hay que hacer es tomárselo muy en serio«, continúa explicando en un vídeo publicado en TikTok.

El deporte del pádel requiere de movimientos explosivos, cambios bruscos de dirección y reflejos. Es por ello que, para evitar lesiones musculares y articulares, se debe de preparar el cuerpo antes de empezar. «Para jugar al pádel tienes que ir con tiempo y calentar muy bien y estirar muy bien«, destaca el médico.

@dralfonsodelcorral El pádel NO es un simple “jueguito”. Es un deporte exigente que necesita respeto y preparación.🏋🏼 Calentar bien, estirar, mantener un buen tono muscular y escuchar siempre al cuerpo son claves para disfrutarlo sin lesiones. Y recuerda: si aparece una molestia… ¡hielo al terminar!  Porque correr a la pista sin preparar el cuerpo puede ser más peligroso de lo que imaginas.  - #Alfonsodelcorral #Traumatologia #Ortopedia #SaludDeportiva #Madrid ♬ sonido original - dralfonsodelcorral

Asimismo, el especialista recuerda que ante cualquier molestia o dolor es importante escuchar al propio cuerpo y anticipar cualquier sobrecarga. «Cada vez que surja un dolor, una molestia, una tendinitis, lo que sea, hay que ponerse hielo después y demás«, concluye el exjugador del Real Madrid. Ignorar estas señales puede derivar en lesiones más graves, alargando los tiempos de recuperación.

