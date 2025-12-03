Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El club Gimnasia Rítmica Paiporta recibe su premio en la ceremonia LP

El Club Gimnasia Rítmica Paiporta recibe el Premio Iberdrola Supera Base

Tras perder sus instalaciones por la dana, ahora podrá acondicionar una nave para mantener su labor social y formativa gracias al galardón

R. D.

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:12

Comenta

Iberdrola ha celebrado hoy la sexta edición de los Premios Iberdrola Supera en su Campus de Innovación y Formación en Madrid. Con estos galardones ... la compañía reconoce e impulsa los proyectos que mejor promueven la igualdad a través del deporte en España.

