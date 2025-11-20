Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Foto de familia del premio a Proveedor del Año de Iberdrola LP

Iberdrola premia a veinte empresas por su trabajo de reposición del suministro en la zona afectada por la dana

La eléctrica reconoce a los proveedores que actuaron en Valencia tras el temporal mientras lleva a cabo el Plan Il·lumina para reforzar la red en el área dañada con una inversión de 100 millones

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:26

Comenta

Iberdrola ha dedicado un reconocimiento especial a cerca de una veintena de proveedores que trabajaron en la Comunitat Valenciana en la reposición del suministro eléctrico ... tras la dana, en un acto celebrado este miércoles en la Torre Iberdrola de Bilbao con más de un centenar de empresas de todo el mundo. La compañía ha enmarcado ese agradecimiento dentro del Plan Il·lumina, la iniciativa que está rediseñando la red eléctrica valenciana dañada por el temporal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

