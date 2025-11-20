Iberdrola premia a veinte empresas por su trabajo de reposición del suministro en la zona afectada por la dana

Iberdrola ha dedicado un reconocimiento especial a cerca de una veintena de proveedores que trabajaron en la Comunitat Valenciana en la reposición del suministro eléctrico ... tras la dana, en un acto celebrado este miércoles en la Torre Iberdrola de Bilbao con más de un centenar de empresas de todo el mundo. La compañía ha enmarcado ese agradecimiento dentro del Plan Il·lumina, la iniciativa que está rediseñando la red eléctrica valenciana dañada por el temporal.

Liderado por i-DE, la distribuidora del grupo, el programa contempla una inversión de 100 millones de euros entre 2025 y 2026 en lo que supone una transformación integral de la infraestructura afectada, y cuyo objetivo es reforzar la resiliencia de la red frente a fenómenos meteorológicos extremos mediante nuevas tecnologías, digitalización y criterios de sostenibilidad, garantizando un suministro más robusto y seguro. Según Iberdrola, este refuerzo permitirá responder a futuras dana «con más rapidez, más anticipación y menos vulnerabilidad».

Aunque los Premios Globales al Proveedor del Año reúnen cada año a compañías de Europa, Estados Unidos y Asia, Iberdrola ha querido subrayar expresamente el papel desempeñado por las empresas que colaboraron en los trabajos de emergencia tras el temporal de octubre, en una actuación conjunta que permitió restablecer la red a la mayor brevedad de tiempo en zonas donde la dana dejó daños severos en líneas, transformadores y elementos de media y baja tensión.

Este año, los galardones, entregados en Bilbao, han reunido a más de 100 proveedores de países como España, Reino Unido, Portugal, Croacia, Corea y Países Bajos. En total, Iberdrola trabaja con una red global de 20.000 proveedores que sostienen 500.000 empleos en el mundo.

En ese sentido, en cuanto a los galardones, la británica Kirby recibió el Premio Especial Proveedor del Año por su trabajo en la modernización de la red eléctrica del Reino Unido. En el ámbito tecnológico, la estadounidense AWS Amazon fue reconocida por su contribución a la digitalización y las nuevas tecnologías, mientras que la vasca Arteche obtuvo el premio a la innovación por sus soluciones de ingeniería eléctrica. En categorías industriales, NKT Cables Portugal fue elegido Mejor Proveedor Fabricante de Equipos, y la española Garoc recibió el reconocimiento a Mejor Proveedor de Obras y Servicios. El premio a la Implicación recayó en la austriaca Andritz Hydro, y el de Sostenibilidad en la croata Končar - Distribution and Special Transformers.

El acto ha contado con la presencia del CEO global de Iberdrola, Pedro Azagra, y del CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle. Por su parte, Azagra destacó que estos premios «reflejan nuestro compromiso con una cadena de suministro sólida, innovadora y sostenible» y recordó que el grupo lleva «más de dos décadas liderando la electrificación» bajo la presidencia de Ignacio Galán.

Un plan inversor que mueve 65.000 millones en compras y 15.000 nuevas contrataciones

Durante el evento también se ha recordado el Plan Estratégico 2025-2028, presentado en septiembre en Londres, que prevé 58.000 millones de inversión, principalmente en redes y generación renovable. De esa cifra, 37.000 millones se destinarán a redes eléctricas y 21.000 millones a renovables y clientes.

Unas inversiones que generarán 65.000 millones en compras a proveedores y permitirán sumar 15.000 nuevas incorporaciones en los próximos cuatro años, además de aportar 40.000 millones a las arcas públicas de los países donde opera el grupo.